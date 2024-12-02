Претенденты на пояс Усика. Два супертяжа проведут бой-элиминатор

Sky Sports. Чжан Чжилей

Организация WBC санкционирует бой за статус обязательного претендента на титул супертяжелого веса между Джан Чжилеем и Агитом Кабайелом.

Сообщается, что с победителем боя-элиминатора потом может встретиться Энтони Джошуа, который, похоже, пока не планирует реванш с Даниэлем Дюбуа за пояс IBF.

Сейчас пояс WBC принадлежит Александру Усику, который 21 декабря проведет реванш с Тайсоном Фьюри.

Чжилей в своем последнем на этот момент поединке нокаутировал Деонтея Уайлдера.

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