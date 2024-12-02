Хорнер: Перес понимает, в какой ситуации находится

Кадровая ситуация в обеих командах Red Bull на следующий сезон продолжает интриговать прессу, ведь если всё-таки в Red Bull Racing примут решение расстаться с Серхио Пересом, то откроются сразу две вакансии. Кто-то из гонщиков Visa RB станет новым напарником Макса Ферстаппена – вероятнее всего, Лиам Лоусон, и второй вопрос в том, кто будет пилотировать вторую машину команды из Фаэнцы.

После Гран При Катара Кристиан Хорнер намекнул, что интереса к Франко Колапинто у них нет. По словам руководителя Red Bull Racing, молодой аргентинский гонщик «в будущем ещё найдёт свой путь на стартовое поле».

«Конечно, талант у него есть, и он заслуживает постоянного места в Формуле 1, – цитирует Хорнера RacingNews365. – Но в нашей молодёжной программе тоже немало талантливых гонщиков. Мы всегда присматриваемся к происходящему на рынке пилотов, обращаем внимания на все команды. Но участники нашей молодёжной программы отличаются качественной профессиональной подготовкой.

В том числе приятно видеть, что Айзек Хаджар неплохо справляется со своими задачами в Формуле 2. По-моему, от Габриэля Бортолето перед финальным этапом в Абу-Даби его отделяет всего 0,5 очка. Если говорить о пилотах RB, то в Катаре Лиам и Юки Цунода были очень близки по темпу. В общем, гонщиков у нас хватает».

Хотя Серхио Перес продолжает настаивать, что останется напарником Ферстаппена и в 2025 году, на вопрос о дальнейшей судьбе мексиканца Хорнер дал весьма обтекаемый ответ: «После Абу-Даби мы взвесим все варианты, и нам предстоит решить, как поступить с Серхио».

Как пишет издание The Race, в Red Bull уже думают, как лучше обставить его уход из команды, чтобы в следующем сезоне напарником Ферстаппена стал Лоусон.

Даже с учётом всех недостатков машины RB20, которые выливаются с проблемы с управляемостью, трудно объяснить, почему Перес так много проигрывает четырёхкратному чемпиону мира, который продолжает подниматься на подиум и выигрывать гонки. При этом Серхио в квалификациях уже не раз выбывал из борьбы после первой же сессии.

Именно из-за слабых выступлений Переса команда упустила Кубок конструкторов, при том что Макс в очередной раз выиграл титул. Судя по всему, в Red Bull давно пытаются подтолкнуть мексиканца к добровольному решению об уходе – это бы позволило команде избежать выплаты многомиллионной неустойки. Но ведь и Серхио смог бы сохранить нормальные деловые отношения с австрийской компанией.

В Катаре Хорнер даже открыто намекнул: «Никто не принуждает Серхио принять то или иное решение, но лучше бы он сам сделал выводы».

И всё-таки, как пишет The Race, «маловероятно, что Переc готов сдаться без боя, ведь ему предстоит как-то устроить свою жизнь после Формулы 1. Тем более, как он часто подчёркивал, у него есть контракт».

Он прекрасно отдаёт себе отчёт о происходящем, но, разумеется, рассчитывает на крупную компенсацию, если дело получит нежелательный для него оборот.

«Он достаточно зрелый и достаточно мудрый, поэтому понимает, в какой ситуации находится», – добавил Хорнер.

В любом случае Red Bull предстоит найти какой-то разумный выход из этой ситуации, дополнительная сложность которой в том, что сейчас уже конец года. Стоит добавить, что когда и если некое решение, так или иначе устраивающее все стороны, будет найдено, то второе место в RB достанется Айзеку Хаджару. 20-летний француз сохраняет неплохие шансы на титул в Формуле 2, так что Хорнер упомянул его вовсе не случайно.

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