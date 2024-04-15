Слухи: Гюнтер Штайнер нашёл инвестора для покупки RB

Бывший руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер продолжает регулярно приезжать на этапы чемпионата мира в качестве телевизионного эксперта, но вскоре может вновь возглавить одну из команд Формулы 1.

Японское издание As-Web со ссылкой на близкое окружение Штайнера пишет о любопытных слухах. Якобы Гюнтер уже нашёл инвестора, который готов купить одну из команд, и назначить Штайнера руководителем проекта.

По слухам, командой, которую планирует купить неназванный инвестор, является RB. Некоторые источники полагают, что в Red Bull в последнее время вкладывают значительные средства в свою вторую команду, чтобы занять шестое место в Кубке конструкторов, тем самым, повысить её стоимость, а затем продать.

По данным источников, продажа команды из Фаэнцы будет возможна при соблюдении новым собственником ряда условий. Во-первых, ему придётся заключить контракт на поставку силовых установок Red Bull-Ford с 2026 по 2030 годы, а также заплатить за использование двигателей.

Во-вторых, до конца 2030 года место за рулём одной из машин должно быть отдано участнику молодёжной программы Red Bull. В-третьих, команда должна продолжать работать в аэродинамической трубе Red Bull, и оплачивать её использование.

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