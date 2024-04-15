ЛНЗ минимально одолел Верес в 24 туре УПЛ

Черкасский ЛНЗ дома обыграл ровенский Верес в рамках 24 тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Алексей Хобленко, опередивший голкипера Вереса после прострела Геннадия Пасича. Отметим, что игру прерывали из-за объявления воздушной тревоги.

Чемпионат Украины — УПЛ 24 тур, 13 апреля

ЛНЗ (Черкассы) — Верес (Ровно) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 48 Хобленко

ЛНЗ Черкассы: Кучеренко, Муравский , Салиху, Стасюк, Яшари, Бар Арад (86 Рыбалка), Норенков, Тилль (70 Эйнел), Наумец (63 Шестаков), Пасич Геннадий, Хобленко (86 Прядун)

Вересс: Когут, Шевченко (83 Шестаков), Вовченко, Кучеренко, Балан, Курко, Кухарук (75 Клец), Шастал (72 Дахновский), Морозко (66 Морозко), Яго, Мрвальевич (66 Гайдучик)

Предупреждение: 39 Кухарук

ЛНЗ с 29 баллами занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Украины, Верес идет 13-м с 19 баллами в активе.

Накануне Шахтер в меньшинстве переиграл Ворсклу, Заря минимально одолела Черноморец, а Полесье вырвало победу над Колосом.

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