Рафаэль Надаль: «Я не собираюсь выходить на корт, чтобы попрощаться. Посмотрим, что произойдет»

Испанский теннисист готовится к возвращению на корты тура впервые с начала января

Об участии на турнире в Барселоне

«На личном уровне пребывание здесь — это подарок, я воспринимаю его как мой последний год на этом турнире. Я хочу наслаждаться каждым мгновением. В этой жизни есть начало и конец. На спортивном уровне это то, что есть. Я постараюсь быть конкурентоспособным. Я не собираюсь выходить на корт, чтобы попрощаться. Я выйду на корт, и мы увидим, что произойдет».

О травме живота

«Мы знаем, что это за ситуация и какие проблемы у нас были. В своем заявлении, когда я снялся с Монте-Карло, я сказал, что не могу играть. Мне не хочется говорить, что у меня проблемы здесь или там. Я устаю говорить о своих трудностях. Чего я боюсь? Худшее, что может произойти, это то, что я больше не смогу играть. Знаю ли я, что это может произойти снова? Да».

О проблемах с подачей из-за травмы живота

«Я очень мало подавал в последние месяцы. Нагрузку необходимо увеличивать постепенно. Приходится жить с неопределенностью, не зная, что может произойти. Я должен быть в таком состоянии, чтобы я мог соревноваться. Список травм длинный, и я просто хочу думать, что буду готов играть во вторник».

О своем календаре на 2024 год

«Мне трудно что-то планировать, я двигаюсь от одного дня к другому. Бывает много плохих дней, как физически, так и психологически. Хорошие дни все равно компенсируют это, и я все равно получаю удовольствие, когда играю в теннис. Вот почему я сохраняю эту идею [продолжения карьеры]. Я принимаю все таким, каким оно есть. Это часть жизни спортсмена».

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