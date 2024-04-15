Матчи финальной серии Суперлиги FAVBET пройдут 20-го апреля в Днепре и 24-го в Ровно

В рамках бронзовой серии Киев-Баскет и Мавпы сыграют 20-го и 23-го апреля

Стало известно расписание финальной и бронзовой серий плей-офф баскетбольной Суперлиги FAVBET-2023/24.

Чемпионский титул будет разыгран в матчах между Днепром (победителем регулярного сезона) и БК Ровно. Первый матч финальной серии состоится в Днепре 20 апреля, второй — в Ровно 24-го.

Как и на предыдущих стадиях, серии длятся до двух побед одной из команд. Если для определения сильнейшего двух матчей не хватит, будет назначен дополнительный поединок.

По аналогичному сценарию Киев-Баскет и Черкасские Мавпы разыграют бронзовые медали. 19 апреля соперники встретятся в столице, а 23-го числа состоится противостояние в Черкассах.

Напомним, в полуфинальных сериях Ровно уверенно прошло Киев-Баскет, а Днепр в максимально драматичной манере вырвал победу над Черкасскими Мавпами.

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