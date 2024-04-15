Форвард Ювентуса подпишет новый контракт с клубом — Инсайдер

Кенан Йылдыз продолжит сотрудничество с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий "Ювентуса" Кенан Йылдыз продолжит сотрудничество со своим клубом.

По информации Фабрицио Романо, игрок подпишет с клубом новое соглашение, которое будет рассчитано до июня 2028 года. Контракт уже согласован с агентством Leaderbrocks и вскоре будет объявлен официально.

У Кенана сейчас договор рассчитан до 2027 года. Нападающий в этом сезоне в Серии А сыграл 22 матча, в которых забил 1 гол.

Читайте такжеЮвентус вскоре подпишет вингера Лацио — Инсайдер

www.ua-football.com