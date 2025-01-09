Connect with us
Футбол

Моуриньо не перейдет в Эвертон. Известно, кто может тренировать Миколенко

Это может быть Дэвид Мойес или Ли Карсли

Моуриньо не перейдет в Эвертон. Известно, кто может тренировать Миколенко

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Несмотря на слухи в СМИ, Жозе Моуринью не получал ни одного официального предложения от футбольного клуба "Эвертон" относительно работы главным тренером команды. Об этом сообщает издание Sky Sports News.

    Сам Моуринью в октябре прошлого года в интервью Sky Sports заявил, что никогда не будет тренировать команду, которая борется за выживание, какой сейчас и является "Эвертон".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • По информации источника, среди кандидатов на пост главного тренера "ирисок" есть Дэвид Мойес, который ранее возглавлял этот клуб. А также Ли Карсли – бывший наставник национальной сборной Англии.

    Читайте такжеЭто было ожидаемо. Украинский футболист в Английской Премьер-Лиге остался без тренера
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis