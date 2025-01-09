«Кое-что пошло не так». Джошуа решил вопрос с тренером

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвисон и Джошуа

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что супертяж Энтони Джошуа, несмотря на поражение от Даниэля Дюбуа, не собирается менять тренера Бена Дэвисона, хотя эксперты ранее критиковали подготовку боксера.

«Джошуа останется со своим нынешним тренером. В прошлом поединке с Дюбуа кое-что пошло не так, но у Энтони было несколько классных боев под его руководством».

«Он доволен этим тренером, так что я не вижу, что будет замена», – сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что Джошуа готов вернуться в ринг в мае или июне, а соперником может стать Дюбуа или Тайсон Фьюри.

Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой

sport.ua