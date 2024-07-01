Это было ожидаемо. Дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Питер Фьюри, дядя и бывший тренер экс-чемпиона мира по версии WBC в хевивейте Тайсона Фьюри, отреагировал то, что Александр Усик остался без титула IBF.

«IBF не церемонится. Знаете, это было ожидаемо. Это IBF, они делали так раньше. В прошлом так поступали с нами. Они бескомпромиссны. Это один из таких случаев», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Реванш Усик – Фьюри изначально не был санкционирован IBF, из-за чего титул должен был стать вакантным. Позже было решено сделать Дюбуа полноценным чемпионом, который 21 сентября в бою с Энтони Джошуа будет защищать титул.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь.

sport.ua