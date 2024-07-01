Что будет с чемпионской «Флоридой»? Куда перейдут Тарасенко и Стэмкос? Интриги открытия рынка НХЛ

1 июля в НХЛ откроется рынок свободных агентов

Владимир Тарасенко и Стивен Стэмкос. Фото Global Look Press, USA Today Sports Сегодня в 19.00 в НХЛ откроется рынок свободных агентов. «СЭ» выделил главные интриги ближайших дней.

Трансформация чемпионской «Флориды»

Игроки «Пантерз» с размахом провели воскресенье, отрываясь по полной программе на чемпионском параде. О будущем в такие моменты хочется думать меньше всего. Однако уже сейчас очевидно, что команда изменится в межсезонье. Даже повышение потолка зарплат на 4,5 миллиона долларов не позволит удержать все важные фигуры.

С лучшим снайпером Сэмом Райнхартом, забросившим за сезон с учетом плей-офф 67 шайб, переговоры продвигаются успешно. Но судьба еще шести нападающих основной обоймы, включая россиянина Владимира Тарасенко, не определена. Почти наверняка уйдет из команды ведущий защитник Брэндон Монтур, получавший 3,5 миллиона в год.

На рынке 30-летний игрок, годом раньше набравший 86 очков в 101 матче (в минувшем сезоне — 44 в 90), может рассчитывать на удвоение зарплаты. Тогда как ветеранам Дмитрию Куликову и Оливеру Экман-Ларссону тоже хочется хорошей жизни, пусть их требования куда более скромные.

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Десять предложений для Задорова

Из российских игроков в роли победителя заранее оказался защитник Никита Задоров. После блестящей игры в плей-офф он не смог договориться с «Ванкувером» и не сильно этому расстроился. Он наконец может выбирать вариант продолжения карьеры самостоятельно.

На месте Задорова прямо сейчас хотели бы оказаться многие. Спрос на него высок. Поговаривают, что габаритным россиянином интересуются чуть ли не десять клубов, включая «Торонто». Смущают только слухи о пожеланиях игрока, который якобы рассчитывает на зарплату в районе 6 миллионов долларов в год на долгосрочном контракте. Эти требования выглядят завышенными.

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Неуважение к Стэмкосу

Сенсационное решение «Тампы» не оставлять у себя клубную легенду Стива Стэмкоса до сих пор сложно переварить. У клуба после обмена Михаила Сергачева в «Юту» появилось достаточно денег, чтобы удержать капитана. Однако первоначальное предложение не было улучшено. Генеральный менеджер Жюльен Бризбуа вместо этого получил от «Каролины» права на форварда Джейка Гюнцеля и готов завалить его деньгами.

Бизнес оправдывает любые средства, которые помогают выполнению задачи. Стэмкоса фактически выставили за дверь, не проявив должного уважения. Он в свои 34 года постепенно сдает, что не влияет сейчас на его будущее. Хорошие предложения у него точно есть. Для красоты сюжета не помешало перейти в стан одного из конкурентов по «Востоку», чтобы при каждом удобном случае «передавать привет» руководству «Болтс» забитыми голами.

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Средний выбор

Клубы выкупили контракты нескольких игроков — рост потолка способствует решительным шагам. Нападающий Джефф Скиннер стал не нужен «Баффало» и обязательно будет востребован. В целом же ситуацию на рынке можно оценить как среднюю. Ни бедную, но и не сильно богатую. В доступности не так много ярких хоккеистов, за которых развернется борьба до последнего цента.

Стоит выделить Джонатана Маршессо, который год назад завоевал титул с «Вегасом» и получил звание самого ценного игрока плей-офф, защитников Бретта Пеши, Брэйди Шея (оба — «Каролина»), Мэтта Роя («Лос-Анджелес»), центрфорварда Элиаса Линдхольма («Ванкувер») и Чендлера Стивенсона («Вегас»).

При всем уважении к ним, вокруг ни одного из этих хоккеистов нельзя выстроить что-то действительно мощное. Каждый из них может стать недостающей деталью в команде, которая собирается биться за высокий результат. Это касается не только перечисленных выше хоккеистов. Клубы берегут самое ценное и с неохотой расстаются с действительно важными активами, как бы сложно ни было.

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