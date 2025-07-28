29 июля в 21:30 по киевскому времени состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся андоррский «Интер Эскальдес» и словенская «Олимпия Любляна». Первая игра завершилась уверенной победой словенцев с результатом 4:2, и теперь «Интер Эскальдес» предстоит на домашнем стадионе попытаться ликвидировать отставание. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Форма команды «Интер Эскальдес»

«Интер Эскальдес» завоевал титул чемпиона Андорры в прошлом сезоне, набрав 62 очка в 27 матчах. В результате команда заняла первое место, опередив «АК Эскальдес» на 7 очков. В дополнение к чемпионству «Интер» стал победителем Кубка Андорры, победив в финале тот же «АК Эскальдес». На стадии первого квалификационного раунда Лиги чемпионов команда встретилась с румынским клубом «ФКСБ» и уступила с минимальным разрывом — 4:3 по сумме двух матчей.

«Олимпия Любляна» в Лиге чемпионов и Лиге конференций

«Олимпия Любляна» уверенно стала чемпионом Словении в прошлом сезоне, набрав 74 очка в 36 матчах. Словенцы опередили «Марибор» на 7 очков и завоевали титул. Однако в Кубке страны дела сложились не так удачно: команда вылетела на стадии полуфинала от «Целье». В первом раунде Лиги чемпионов словенцы встретились с казахстанским «Кайратом» и проиграли с результатом 3:1, после чего переключились на Лигу конференций.

Очные встречи команд

Этот матч станет первым для этих команд в официальных встречах, и после результата первой игры «Олимпия» имеет значительное преимущество. Однако «Интер Эскальдес» не стоит списывать со счетов — команда имеет мощную защиту и будет бороться за проход в следующий раунд.

Интересные факты:

«Олимпия» не может похвастаться стабильностью на выезде — из последних 7 матчей команда одержала лишь 1 победу.

В чемпионате Андорры «Интер Эскальдес» пропустил всего 19 голов — лучший показатель среди всех команд.

За последние 3 официальных матча «Олимпия» одержала 3 победы с общим счётом 8:2.

Прогноз

Матч обещает быть напряжённым, так как «Интер Эскальдес» будет пытаться отыграть отставание и навязать борьбу на своём поле. Однако «Олимпия Любляна» продемонстрировала хорошую игру в первом матче и завоевала важное преимущество. Словенцы имеют шансы пройти дальше, но не стоит забывать о возможности неожиданных событий в ответной встрече.

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