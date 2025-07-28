Второй день 22-го чемпионата мира по плаванию, который проходит в «Акватик Центре» в Сингапуре, завершился, и было разыграно еще четыре комплекта наград. Состоялись запоминающиеся выступления, в том числе второе золото канадской пловчихи Саммер Маккинтош и разочаровывающее выступление украинца Александра Желтякова. В этой статье euro.com.ua подробно расскажет, что произошло в ходе второго дня турнира и какие события привлекли внимание.

Саммер Маккинтош: второе золото на чемпионате мира

Канадская пловчиха Саммер Маккинтош продемонстрировала отличный результат, завоевав второе золото на турнире. После победы в дисциплине 400 метров кролем, она выиграла 200 метров комплексным плаванием, став первой двукратной чемпионкой чемпионата мира 2025 года. Маккинтош продолжает подтверждать свой статус одной из самых ярких звезд мирового плавания. Ее победа была убедительной, и она показала отличный результат в финале.

Успех Гречен Волш и рекордный результат

Еще одной звездой дня стала американка Гречен Волш, которая выиграла золото на стометровке баттерфляем. Это была ее первая медаль на чемпионате мира, но, скорее всего, не последняя, так как она продолжает демонстрировать отличную форму и амбиции. В финале Гречен с огромным преимуществом победила, установив новый рекорд чемпионатов мира — 54.73 сек. Это был исторический момент для американского плавания.

Александр Желтяков: неудачный результат

Для украинского спортсмена Александра Желтякова второй день чемпионата стал разочарованием. Он принял участие в плавании на 100 метров спиной, но не смог попасть в полуфинал. Его результат — 54,24 секунды — оказался недостаточен для выхода на следующий этап. Это не первый случай, когда Желтяков не показывает прогресса, что вызывает беспокойство среди болельщиков и экспертов. Его личный рекорд составляет 53,73 секунды, и если бы он его побил, результат был бы намного лучше.

Максім Ґруссе и рекорды на 50 метров баттерфляем

Француз Максім Ґруссе стал чемпионом мира на дистанции 50 метров баттерфляем, подтвердив свой статус одного из сильнейших пловцов мира. Результат в 22,48 секунды принес ему второе золото чемпионатов мира. Этот финал стал невероятно быстрым, ведь сразу пять из восьми участников показали национальные рекорды. Это еще раз подтверждает высокий уровень соревнования и серьезную конкуренцию на чемпионате.

Рекордные достижения на 100 метров брассом

В первый день второго этапа чемпионата на 100 метрах брассом победил китайский пловец Цинь Гайян, который в этом сезоне переживал спад, но сейчас явно вернулся на свой уровень. Он опередил итальянца Никола Мартиненги и киргизстанца Дениса Петрашова. Этот результат стал историческим, так как Петрашов принес своей стране первую медаль чемпионатов мира на соревнованиях в бассейне олимпийского формата.

Подведение итогов второго дня

Второй день чемпионата мира по плаванию продемонстрировал невероятную борьбу и высокие достижения спортсменов. Одни стали чемпионами, другие продемонстрировали отличные результаты, но не смогли завоевать медали. Украинец Александр Желтяков, к сожалению, не показал ожидаемого прогресса, что оставляет вопросы по поводу его подготовки. Тем не менее, многие другие спортсмены, такие как Саммер Маккинтош и Гречен Волш, доказали, что они готовы к борьбе за золото в последующие дни чемпионата.

Напомним, мы также писали про то, с чего начинался ЧМ по плаванью.