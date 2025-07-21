Шахтер, Динамо, Полесье и Александрия в квалификации еврокубков. Расписание футбола на 21 – 27 июля

Соперником "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов станет "Хамрун Спартанс". Напомним, мальтийский коллектив сенсационно одолел на предыдущем этапе отбора литовский "Жальгирис".
В свою очередь донецкий "Шахтер" в ЛЕ встретится с хорошо знакомым для Турана турецким "Бешикташем". В квалификации ЛК "Полесье" сыграет с клубом из Андорры, а именно "Санта-Коломой", в то время как "Александрия" попытается преодолеть очень непростой сербский барьер.
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Вторник, 22 июля
Первый матч киевляне проведут на выезде. Отметим, что если "Динамо" по итогу дуэли проиграет "Хамруну", то попадет в третий раунд квалификации Лиги Европы.
Четверг, 24 июля
Очень событийный четверг для украинских болельщиков, нужно будет все успеть и ничего не пропустить, ведь "Полесье" и "Александрия" начинают свои матчи одновременно, а "Шахтер" подключается через час.