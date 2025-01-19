Реал готов отпустить Винисиуса в Саудовскую Аравию только при выплате клаусулы: она равна 1 млрд евро

На другие условия не согласятся

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Представитель чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Ахли" серьезно заинтересован в услугах нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Marca.

Генеральный директор саудовской профессиональной лиги Омар Мугарбель заявил, что они действительно ведут работу в направлении подписания бразильца. Он считает, что приход Винисиуса в чемпионат, в котором уже играют Роналду или Бензема, не мечта, и что это может стать реальностью.

"Реал" хочет вскоре подписать новый контракт с нападающим, который завершается летом 2027 года. Однако у них есть страховка: в текущем соглашении прописана клаусула в размере одного миллиарда евро. Только за такую ​​сумму мадридцы готовы сразу отпустить своего самого дорогого футболиста.

Также "сливочные" готовы выслушать мнение и самого Винисиуса. Им важно, хочет ли он и дальше продолжать карьеру в Мадриде, или все-таки согласиться на многомиллионное предложение от Саудовской Аравии.

Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 200 млн евро – это самый большой показатель на пару с Эрлингом Холандом в мире.

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