Australian Open. Джокович сыграет 15-й четвертьфинал в Мельбурне и встретится с Алькарасом

Новак Джокович продолжает борьбу за титул на Открытом чемпионате Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Новак Джокович (Сербия, 7) – Иржи Легечка (Чехия, 24) 6:3, 6:4, 7:6(4)

Сербский теннисист остановил беспрогрышную серию представителя Чехии, который перед выступлением на Australian Open выиграл титул на турнире ATP 250 в Аделаиде.

Джокович 15-й раз вышел в четвертьфинал Australian Open и сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером. Также Новак проведёт 61-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam, что является найлучшим результатом среди всех игроков в Открытой Эре.

За выход в полуфинал серб будет бороться с Карлосом Алькарасом. Это будет их первая встреча на стадии раньше полуфинала и в целом восьмое противостояния на уровне Тура. Джокович одержал четыре победы над испанцем, в том числе в их предыдущем матче, который состоялся в финале Олимпийских игр-2024 в Париже. Также отметим, что в прошлом сезоне Алькарас победил Новака в финале Уимблдона.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua