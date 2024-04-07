Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

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Дерби с чемпионскими амбициями
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 32-й тур
7 апреля, 17:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports
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Трансляція матчу Манчестер Юнайтед — Ліверпуль Смотреть трансляцию
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Содержание
Северо-западное дерби – одно из самых мощных за всю историю не только английского футбола, но и этой игры в целом. Однако скорее именно “было”. Сейчас, из-за не слишком высокого уровня МЮ, "Ливерпуль" может позволить себе обыгрывать "манкунианцев" со счетами 7:0, 4:0, 5:0. А вот положительный результат со стороны "Манчестера" воспринимается как сенсация.
И вот в этом самое любопытство. "Ливерпуль" борется за чемпионство, поэтому победа ему нужна кровь из носа. В то же время, МЮ даже за престиж пока трудно бороться. Но в этом сезоне в личных встречах против “мерсисайдцев” подопечные тен Хага сначала сыграли вничью на “Энфилде” в рамках АПЛ, а затем в четвертьфинале Кубка Англии победили в дополнительное время. И второй матч состоялся не так уж давно.
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Новости Манчестер Юнайтед
Парад потерь очков продолжается. В прошлом туре против Челси и подопечные тен Хага выдали матч кризисных команд. Однако любой нейтральный болельщик (да и вообще все фаны, кроме тех, кто поддерживает МЮ) остался доволен. Триллер завершился волевой победой "пенсионеров", которую они вырвали благодаря голам на 90+10 и 90+11 минутах. Что-то невероятное.
Всего за последние пять матчей чемпионата "Манчестер Юнайтед" трижды уступил, однажды сыграл вничью и только однажды победил. Амбиции на зону Лиги чемпионов с треском улетели вниз. Хотя и МЮ занимает четвертое место в турнирной таблице, однако отрыв от четвертой "Астон Виллы" составляет 12 очков. За восемь матчей до финиша чемпионата такой отрыв в текущей ситуации отыграть сложно (читать, как "нереально"). Но позитив есть. “Манкунианцы” будут играть в полуфинале Кубка Англии да еще и против “Ковентри” из Чемпионшипа.
Кадры хозяев
Лазарет на "Олд Траффорд" переполнен. Линделоф, Маласия, Шоу, Марсьяль точно не сыграют сегодня. Также и Мартинес, который только 30 марта вернулся после практически двух месяцев восстановления, снова травмировался. Под вопросом участие в текущем матче Варана, Эванса и Казэмиро.
Новости Ливерпуля
В предыдущем туре "мерсисайдцы" с определенными проблемами победили "Шеффилд". Первый тайм в исполнении подопечных Клоппа был вообще неярким, а гол Нуньеса – это подарок судьбы (или голкипера клинков). Однако после перерыва "Ливерпуль" все-таки дожал соперника. Очень важную роль сыграли индивидуальные качества игроков, а также замены от Клоппа.
В настоящее время "мерсисайдцы" находятся на втором месте турнирной таблицы АПЛ. У третьего "Манчестер Сити" столько же очков, а у первого "Арсенала" на один зачетный пункт больше. Но вот именно сегодняшний матч против МЮ – в запасе команды Клоппа. Победа вернет их в лидерскую позицию.
Кадры гостей
Важных потерь у "Ливерпуля" тоже немало. Клопп не может рассчитывать сегодня на Алиссона, Александера-Арнольда, Жоту, Тьяго, Матипа и Байчетича. Эндо также был в последнее время в лазарете и пропустил матч против “Шеффилда”. Сегодня у него есть шанс сыграть.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч гостей
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля
17.03.2024. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
17.12.2023. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
05.03.2023. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)
22.08.2022. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)
19.04.2022. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ
1
Арсенал 31 22 5 4 75 — 24 71 2
Ливерпуль 30 21 7 2 70 — 28 70 3
Манчестер Сити 31 21 7 3 71 — 31 70 4
Астон Вилла 32 18 6 8 66 — 49 60 5
Тоттенхэм 30 17 6 7 62 — 44 57 6
Манчестер Юнайтед 30 15 3 12 43 — 44 48 7
Вест Хэм Юнайтед 32 13 9 10 52 — 56 48 8
Ньюкасл 31 14 5 12 65 — 52 47 9
Челси 29 12 7 10 53 — 50 43 10
Брайтон 31 11 10 10 51 — 49 43 11
Вулверхэмптон 31 12 6 13 44 — 49 42 12
Борнмут 31 11 8 12 45 — 55 41 13
Фулхэм 32 11 6 15 47 — 51 39 14
Кристал Пэлас 31 7 9 15 36 — 54 30 15
Эвертон* 31 9 8 14 32 — 42 29 16
Брентфорд 32 7 8 17 45 — 58 29 17
Ноттингем Форест* 31 7 8 16 39 — 53 25 18
Лутон Таун 32 6 7 19 45 — 65 25 19
Бернли 32 4 7 21 32 — 67 19 20
Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28 — 80 15
*С команды Эвертон снято 6 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
5.00 4.85 1.67 Узнать больше
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football
Несмотря на свое текущее состояние "манкунианцы" будут по-особому настраиваться на этот матч. В первом круге им чудом удалось отобрать очки на Энфилде, а недавно они воспользовались осторожным футболом от “мерсисайдцев” и выбили их из Кубка Англии. Однако в сегодняшнем матче "Ливерпуль" будет более собран, ведь на кону значительно более высокие ставки. МЮ идет на 11 месте в турнирной таблице по сыгранным матчам дома. Сегодня статистика не улучшится. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 0:2.