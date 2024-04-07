Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

Дерби с чемпионскими амбициями

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Английская Премьер-лига, 32-й тур

7 апреля, 17:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Содержание

Новости Манчестер Юнайтед

Новости Ливерпуля

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football

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Северо-западное дерби – одно из самых мощных за всю историю не только английского футбола, но и этой игры в целом. Однако скорее именно “было”. Сейчас, из-за не слишком высокого уровня МЮ, "Ливерпуль" может позволить себе обыгрывать "манкунианцев" со счетами 7:0, 4:0, 5:0. А вот положительный результат со стороны "Манчестера" воспринимается как сенсация.

И вот в этом самое любопытство. "Ливерпуль" борется за чемпионство, поэтому победа ему нужна кровь из носа. В то же время, МЮ даже за престиж пока трудно бороться. Но в этом сезоне в личных встречах против “мерсисайдцев” подопечные тен Хага сначала сыграли вничью на “Энфилде” в рамках АПЛ, а затем в четвертьфинале Кубка Англии победили в дополнительное время. И второй матч состоялся не так уж давно.

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Новости Манчестер Юнайтед

Парад потерь очков продолжается. В прошлом туре против Челси и подопечные тен Хага выдали матч кризисных команд. Однако любой нейтральный болельщик (да и вообще все фаны, кроме тех, кто поддерживает МЮ) остался доволен. Триллер завершился волевой победой "пенсионеров", которую они вырвали благодаря голам на 90+10 и 90+11 минутах. Что-то невероятное.

Всего за последние пять матчей чемпионата "Манчестер Юнайтед" трижды уступил, однажды сыграл вничью и только однажды победил. Амбиции на зону Лиги чемпионов с треском улетели вниз. Хотя и МЮ занимает четвертое место в турнирной таблице, однако отрыв от четвертой "Астон Виллы" составляет 12 очков. За восемь матчей до финиша чемпионата такой отрыв в текущей ситуации отыграть сложно (читать, как "нереально"). Но позитив есть. “Манкунианцы” будут играть в полуфинале Кубка Англии да еще и против “Ковентри” из Чемпионшипа.

Кадры хозяев

Лазарет на "Олд Траффорд" переполнен. Линделоф, Маласия, Шоу, Марсьяль точно не сыграют сегодня. Также и Мартинес, который только 30 марта вернулся после практически двух месяцев восстановления, снова травмировался. Под вопросом участие в текущем матче Варана, Эванса и Казэмиро.

Новости Ливерпуля

В предыдущем туре "мерсисайдцы" с определенными проблемами победили "Шеффилд". Первый тайм в исполнении подопечных Клоппа был вообще неярким, а гол Нуньеса – это подарок судьбы (или голкипера клинков). Однако после перерыва "Ливерпуль" все-таки дожал соперника. Очень важную роль сыграли индивидуальные качества игроков, а также замены от Клоппа.

В настоящее время "мерсисайдцы" находятся на втором месте турнирной таблицы АПЛ. У третьего "Манчестер Сити" столько же очков, а у первого "Арсенала" на один зачетный пункт больше. Но вот именно сегодняшний матч против МЮ – в запасе команды Клоппа. Победа вернет их в лидерскую позицию.

Кадры гостей

Важных потерь у "Ливерпуля" тоже немало. Клопп не может рассчитывать сегодня на Алиссона, Александера-Арнольда, Жоту, Тьяго, Матипа и Байчетича. Эндо также был в последнее время в лазарете и пропустил матч против “Шеффилда”. Сегодня у него есть шанс сыграть.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

04.04. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3 (АПЛ)

30.03. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

17.03. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

09.03. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

03.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

04.04. Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 3:1 (АПЛ)

31.03. Ливерпуль – Брайтон 2:1 (АПЛ)

17.03. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

14.03. Ливерпуль – Спарта Прага 6:1 (ЛЕ)

10.03. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля

17.03.2024. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

17.12.2023. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

05.03.2023. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)

22.08.2022. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)

19.04.2022. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

1

Арсенал 31 22 5 4 75 — 24 71 2

Ливерпуль 30 21 7 2 70 — 28 70 3

Манчестер Сити 31 21 7 3 71 — 31 70 4

Астон Вилла 32 18 6 8 66 — 49 60 5

Тоттенхэм 30 17 6 7 62 — 44 57 6

Манчестер Юнайтед 30 15 3 12 43 — 44 48 7

Вест Хэм Юнайтед 32 13 9 10 52 — 56 48 8

Ньюкасл 31 14 5 12 65 — 52 47 9

Челси 29 12 7 10 53 — 50 43 10

Брайтон 31 11 10 10 51 — 49 43 11

Вулверхэмптон 31 12 6 13 44 — 49 42 12

Борнмут 31 11 8 12 45 — 55 41 13

Фулхэм 32 11 6 15 47 — 51 39 14

Кристал Пэлас 31 7 9 15 36 — 54 30 15

Эвертон* 31 9 8 14 32 — 42 29 16

Брентфорд 32 7 8 17 45 — 58 29 17

Ноттингем Форест* 31 7 8 16 39 — 53 25 18

Лутон Таун 32 6 7 19 45 — 65 25 19

Бернли 32 4 7 21 32 — 67 19 20

Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28 — 80 15

*С команды Эвертон снято 6 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

5.00 4.85 1.67 Узнать больше

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football

Несмотря на свое текущее состояние "манкунианцы" будут по-особому настраиваться на этот матч. В первом круге им чудом удалось отобрать очки на Энфилде, а недавно они воспользовались осторожным футболом от “мерсисайдцев” и выбили их из Кубка Англии. Однако в сегодняшнем матче "Ливерпуль" будет более собран, ведь на кону значительно более высокие ставки. МЮ идет на 11 месте в турнирной таблице по сыгранным матчам дома. Сегодня статистика не улучшится. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 0:2.

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