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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

Дерби с чемпионскими амбициями

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Английская Премьер-лига, 32-й тур

    7 апреля, 17:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

    Главный арбитр: Энтони Тейлор

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    В эфире

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Трансляція матчу Манчестер Юнайтед — Ліверпуль Смотреть трансляцию

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    Содержание

  • Новости Манчестер Юнайтед
  • Новости Ливерпуля
  • Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля
  • Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля
  • Турнирная таблица чемпионата Англии
  • Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
  • Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football

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    Северо-западное дерби – одно из самых мощных за всю историю не только английского футбола, но и этой игры в целом. Однако скорее именно “было”. Сейчас, из-за не слишком высокого уровня МЮ, "Ливерпуль" может позволить себе обыгрывать "манкунианцев" со счетами 7:0, 4:0, 5:0. А вот положительный результат со стороны "Манчестера" воспринимается как сенсация.

    И вот в этом самое любопытство. "Ливерпуль" борется за чемпионство, поэтому победа ему нужна кровь из носа. В то же время, МЮ даже за престиж пока трудно бороться. Но в этом сезоне в личных встречах против “мерсисайдцев” подопечные тен Хага сначала сыграли вничью на “Энфилде” в рамках АПЛ, а затем в четвертьфинале Кубка Англии победили в дополнительное время. И второй матч состоялся не так уж давно.

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

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    Новости Манчестер Юнайтед

    Парад потерь очков продолжается. В прошлом туре против Челси и подопечные тен Хага выдали матч кризисных команд. Однако любой нейтральный болельщик (да и вообще все фаны, кроме тех, кто поддерживает МЮ) остался доволен. Триллер завершился волевой победой "пенсионеров", которую они вырвали благодаря голам на 90+10 и 90+11 минутах. Что-то невероятное.

    Всего за последние пять матчей чемпионата "Манчестер Юнайтед" трижды уступил, однажды сыграл вничью и только однажды победил. Амбиции на зону Лиги чемпионов с треском улетели вниз. Хотя и МЮ занимает четвертое место в турнирной таблице, однако отрыв от четвертой "Астон Виллы" составляет 12 очков. За восемь матчей до финиша чемпионата такой отрыв в текущей ситуации отыграть сложно (читать, как "нереально"). Но позитив есть. “Манкунианцы” будут играть в полуфинале Кубка Англии да еще и против “Ковентри” из Чемпионшипа.

    Кадры хозяев

    Лазарет на "Олд Траффорд" переполнен. Линделоф, Маласия, Шоу, Марсьяль точно не сыграют сегодня. Также и Мартинес, который только 30 марта вернулся после практически двух месяцев восстановления, снова травмировался. Под вопросом участие в текущем матче Варана, Эванса и Казэмиро.

    Новости Ливерпуля

    В предыдущем туре "мерсисайдцы" с определенными проблемами победили "Шеффилд". Первый тайм в исполнении подопечных Клоппа был вообще неярким, а гол Нуньеса – это подарок судьбы (или голкипера клинков). Однако после перерыва "Ливерпуль" все-таки дожал соперника. Очень важную роль сыграли индивидуальные качества игроков, а также замены от Клоппа.

    В настоящее время "мерсисайдцы" находятся на втором месте турнирной таблицы АПЛ. У третьего "Манчестер Сити" столько же очков, а у первого "Арсенала" на один зачетный пункт больше. Но вот именно сегодняшний матч против МЮ – в запасе команды Клоппа. Победа вернет их в лидерскую позицию.

    Кадры гостей

    Важных потерь у "Ливерпуля" тоже немало. Клопп не может рассчитывать сегодня на Алиссона, Александера-Арнольда, Жоту, Тьяго, Матипа и Байчетича. Эндо также был в последнее время в лазарете и пропустил матч против “Шеффилда”. Сегодня у него есть шанс сыграть.

    Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля

    Последние пять встреч хозяев

  • 04.04. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3 (АПЛ)
  • 30.03. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
  • 17.03. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
  • 09.03. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)
  • 03.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

    • Последние пять встреч гостей

  • 04.04. Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 3:1 (АПЛ)
  • 31.03. Ливерпуль – Брайтон 2:1 (АПЛ)
  • 17.03. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
  • 14.03. Ливерпуль – Спарта Прага 6:1 (ЛЕ)
  • 10.03. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

    • Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля

    17.03.2024. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

    17.12.2023. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

    05.03.2023. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)

    22.08.2022. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)

    19.04.2022. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

    Турнирная таблица чемпионата Англии

    # КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

    1

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Арсенал 31 22 5 4 75 — 24 71 2

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Ливерпуль 30 21 7 2 70 — 28 70 3

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Манчестер Сити 31 21 7 3 71 — 31 70 4

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Астон Вилла 32 18 6 8 66 — 49 60 5

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Тоттенхэм 30 17 6 7 62 — 44 57 6

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Манчестер Юнайтед 30 15 3 12 43 — 44 48 7

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Вест Хэм Юнайтед 32 13 9 10 52 — 56 48 8

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Ньюкасл 31 14 5 12 65 — 52 47 9

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Челси 29 12 7 10 53 — 50 43 10

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Брайтон 31 11 10 10 51 — 49 43 11

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Вулверхэмптон 31 12 6 13 44 — 49 42 12

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Борнмут 31 11 8 12 45 — 55 41 13

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Фулхэм 32 11 6 15 47 — 51 39 14

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Кристал Пэлас 31 7 9 15 36 — 54 30 15

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Эвертон* 31 9 8 14 32 — 42 29 16

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Брентфорд 32 7 8 17 45 — 58 29 17

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Ноттингем Форест* 31 7 8 16 39 — 53 25 18

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Лутон Таун 32 6 7 19 45 — 65 25 19

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Бернли 32 4 7 21 32 — 67 19 20

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    Шеффилд Юнайтед 30 3 6 21 28 — 80 15

    *С команды Эвертон снято 6 очков.
    *С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

    Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024

    5.00 4.85 1.67 Узнать больше

    Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football

    Несмотря на свое текущее состояние "манкунианцы" будут по-особому настраиваться на этот матч. В первом круге им чудом удалось отобрать очки на Энфилде, а недавно они воспользовались осторожным футболом от “мерсисайдцев” и выбили их из Кубка Англии. Однако в сегодняшнем матче "Ливерпуль" будет более собран, ведь на кону значительно более высокие ставки. МЮ идет на 11 месте в турнирной таблице по сыгранным матчам дома. Сегодня статистика не улучшится. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 0:2.

    www.ua-football.com

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