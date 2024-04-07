Александр УСИК: «В бою против меня Фьюри будет не таким, как против Нганну»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что ожидает лучшего поединка со стороны британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, чем тот, что был против Франсиса Нганну.

– Не переживаете ли Вы, что люди не считают Тайсона тем бойцом, каким он был раньше, из-за боя против Нганну, и что из-за этого Вашу победу над ним не оценят по достоинству?

– Слушайте, в бою против меня Тайсон Фьюри будет другим. Думаю, когда Тайсон боксировал с Фрэнсисом, он вел себя примерно так: «О, это парень из UFC, бла-бла-бла, я легко выиграю этот бой, бла-бла-бла». Это лишь мое мнение, я не знаю, может, это правда, может, нет, но я знаю, что Тайсон Фьюри в поединке против меня будет другим.

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua