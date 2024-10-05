Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от стартовавшего сезона НХЛ.
— В НХЛ будете за кем-то следить?
— Да, за своими друзьями. Всегда стараюсь смотреть обзоры. Честно говоря, не знал, что сезон уже начинается — настолько сконцентрирован на нашей игре.
— Как оцените перспективы Матвея Мичкова в «Филадельфии»?
— Сложно предсказывать что-то. Дай бог, у него все получится, он талантливый молодой игрок, с характером.
Мичков — лучший новичок, «Эдмонтон» выиграет кубок. Прогнозы «СЭ» на сезон НХЛ