Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от стартовавшего сезона НХЛ.

— В НХЛ будете за кем-то следить?

— Да, за своими друзьями. Всегда стараюсь смотреть обзоры. Честно говоря, не знал, что сезон уже начинается — настолько сконцентрирован на нашей игре.

— Как оцените перспективы Матвея Мичкова в «Филадельфии»?

— Сложно предсказывать что-то. Дай бог, у него все получится, он талантливый молодой игрок, с характером.

Мичков — лучший новичок, «Эдмонтон» выиграет кубок. Прогнозы «СЭ» на сезон НХЛ

Источник