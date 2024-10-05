Не Усик. Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере

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Тайсон Фьюри, несмотря на поражение от Александра Усика, которое стало первым в карьере, самым сложным противником в карьере назвал Деонтея Уайлдера.

«Сложнейшим оппонентом в карьере я назову Уайлдера. Еще не так давно, когда он был в своей лучшей форме, это был боксер, которого очень тяжело победить».

«Невероятный панчер, динамит, одна ошибка – и это конец. В любом раунде – в первом раунде или последнем. И его титул WBC, который я забрал, я его очень давно хотел», – сказал Фьюри.

В первом из трех поединков была зафиксирована ничья, когда Уайлдер едва не нокаутировал Фьюри в конце боя.

sport.ua