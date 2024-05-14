Шакур Стивенсон рассказал, почему Ломаченко избегает боя с ним

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон из США (21-0, 10 КО) заявил, что обладатель пояса IBF Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) избегает боя с ним.

«Ломаченко – один из моих любимых бойцов. Я обещаю, что если мне представится такая возможность, я покажу, что я на голову выше Ломы. Это причина, по которой он отказался от боя и выбрал путь IBF, он никогда не планирует выходить со мной на ринг», – сказал Стивенсон.

12 мая в австралийском Перте украинец Ломаченко победил австралийца Джорджа Камбососа (21-3, 10 KO) и завоевал вакантный пояс IBF в легком весе. Бой завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.

sport.ua