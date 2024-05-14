Ничушкин отстранен на шесть месяцев и больше не сыграет за «Колорадо» в плей-офф

Валерий Ничушкин. Фото Global Look Press

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

29-летний россиянин отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения зарплаты. По условиям программы, Ничушкин после этого получит право подать заявление о восстановлении на работе. Таким образом, форвард не примет участия в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа» (1-2 в серии).

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С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера. Год назад он был отстранен от игры во время серии первого раунда плей-офф с «Сиэтлом», который выбил чемпионов-2022 из Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Ничушкин провел 8 матчей в плей-офф, в которых набрал 10 (9+1) очков.

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