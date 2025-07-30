«Фулгем» сделал предложение по трансферу Зинченко

Лондонский «Фулгем» проявил интерес к украинскому защитнику «Арсенала» Олександру Зинченко. Как сообщает издание euro.com.ua, клуб из Премьер-Лиги уже сделал предложение по трансферу игрока.

«Арсенал» готов отпустить 28-летнего Зинченко за сумму в 15 миллионов британских фунтов. Однако стоит отметить, что усиление позиции левого защитника не является приоритетом для «Фулгема» на данный момент. Решение о переходе украинца зависит от дальнейших трансферных планов клуба.

В сезоне 2024/25 Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу. По данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Хотя «Фулгем» проявил интерес к Зинченко, решение о его трансфере еще не принято. Важно учесть финансовые аспекты и позицию самого игрока, который недавно был важной частью состава «Арсенала». Возможность его перехода будет пересмотрена в ближайшее время.

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