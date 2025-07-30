Ингулец усиливает состав для возвращения в УПЛ

Футбольный клуб «Ингулец», выступающий в Первой лиге Украины, поставил перед собой амбициозную задачу — вернуть свое место в элитном дивизионе по итогам сезона. Об этом сообщает euro.com.ua со ссылкой на Sport.ua.

Клуб активно укрепляет свой состав в летнее трансферное окно. Среди последних новичков команды — вратари Дмитрий Панченко, пришедший из «Локомотива», и Алексей Слуцкий, который перешел из «Чайки». Также в команду присоединились полузащитники Ярослав Рязанцев из «Диназа» и Дмитрий Касимов из «Агробизнеса».

Однако в последний момент не состоялся трансфер защитника Даниила Банника, который должен был перейти из «Миная», и сделка была сорвана.

Ожидания от следующего сезона

Несмотря на неудачу с Банником, руководство «Ингульца» настроено решительно и продолжает искать новые пути для усиления состава. Ожидается, что до закрытия трансферного окна клуб может подписать еще двух игроков на правах аренды, что укрепит команду в борьбе за возвращение в УПЛ.

«Ингулец» начнёт новый сезон матчем против «Буковины», который состоится 2 августа. Обе команды будут стремиться к повышению в классе, и этот матч обещает быть ярким и насыщенным борьбой за важные очки.

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