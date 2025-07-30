Лаура Дальмайер погибла в Пакистане: трагедия для биатлона

Стала известна трагическая новость: двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер была найдена мертвой в горах Пакистана. Об этом сообщили представители спортсменки и Международный олимпийский комитет. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

31-летняя Дальмайер пропала без вести во время горного похода. Ее группа попала под камнепад на высоте 5700 метров, после чего Лаура перестала выходить на связь. Напарнице Дальмайер, Марине Краус, удалось выбраться из-под завала и вызвать помощь.

К сожалению, спасательная операция завершилась неудачно, и спасатели не смогли найти Лауру живой. Трагедия потрясла весь спортивный мир, так как Дальмайер была одной из самых успешных и признанных биатлонисток в истории.

Достижения Лауры Дальмайер

Лаура Дальмайер — одна из самых титулованных спортсменок в биатлоне. Она дебютировала в Кубке мира 1 марта 2013 года в Осло, а свою первую золотую медаль чемпионата мира она выиграла в 2015 году в составе эстафеты на чемпионате в Контиолахти (Финляндия). В общей сложности Лаура завоевала семь золотых медалей на чемпионатах мира.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Дальмайер завоевала золото в спринте и гонке преследования, а также бронзу в индивидуальной гонке.

Трагическая смерть Лауры Дальмайер оставила огромное пустое место в мире биатлона. Она была примером для многих молодых спортсменов и вдохновляла своей целеустремленностью и достижениями.

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