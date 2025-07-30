Арсенал продает Троссарда: переговоры с Боруссией

Лондонский «Арсенал» может продать атакующего полузащитника Леандро Троссарда. Как сообщает немецкая пресса, «Боруссия» из Дортмунда ведет переговоры с лондонским клубом о переходе бельгийца. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Контракт Троссарда с «Арсеналом» заканчивается в 2027 году, однако лондонский клуб не планирует продлевать его соглашение. Это решение связано с существенными затратами на трансферы шести новых игроков этим летом. В связи с этим, «Арсенал» готов продать Троссарда в ближайшее время, чтобы избежать потерь на трансферном рынке.

«Боруссия» следит не только за ситуацией с Троссардом, но и рассматривает возможность возвращения Джейдона Санчо. Напомним, что Санчо не входит в планы «Манчестер Юнайтед», и дортмундский клуб заинтересован в возвращении своего бывшего игрока.

30-летний Троссард показал отличные результаты в прошлом сезоне, проведя 56 матчей, забив 10 голов и отдав 10 результативных передач. Эти достижения привлекли внимание клубов, и «Арсенал» может использовать этот интерес, чтобы получить выгоду от продажи.

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