Шахтер — Бешикташ: прогноз на матч Лиги Европы 2025/26

31 июля 2025 года состоится матч 1/32 финала квалификации Лиги Европы, в котором встретятся украинский «Шахтер» и турецкий «Бешикташ». Игра начнется в 21:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на платформах MEGOGO и КиевстарТВ. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Шахтёр Донецк: уверенная игра и амбиции

«Шахтер» привык выступать в Лиге чемпионов, но в этом сезоне команде предстоит бороться за место в основной сетке Лиги Европы. Начало квалификации для «горняков» было довольно легким: разгромив финский «Ильвес» на домашнем стадионе с результатом 6:0, они сыграли вничью в гостях.

Встреча в Турции показала, что не «Ильвес» был слабым соперником, а «Шахтер» продемонстрировал отличную игру. Особенно стоит отметить бразильских футболистов, которые создают главные угрозы у ворот соперников и легко делают точные результативные передачи.

При новом тренере Арде Туране команда играет в атакующий футбол, независимо от счета. Ожидается, что «Шахтер» продолжит доминировать в атаке и на выезде.

Бешикташ: проблемы в защите и амбиции на камбек

«Бешикташ» начал свое выступление в Лиге Европы с этого этапа и теперь стоит на грани вылета из турнира. В первом матче против «Шахтера» команда не справилась с быстротой и техникой игроков атакующей линии украинского клуба. Несмотря на то, что турки забили два мяча, первый гол был забит с пенальти, а второй — благодаря ошибке защитников.

Для «Бешикташа» будет сложно отыграть два мяча в выездном матче, тем более что игра состоится на нейтральном поле. Несмотря на это, команда настроена на камбек и уверена в своих силах. Главная проблема — дыры в защите и трудности в переходе от обороны к атаке.

Личные встречи: преимущества «Шахтера»

Команды ранее встречались только в товарищеских матчах, а первый официальный поединок состоялся на прошлой неделе в Стамбуле. Турецкие болельщики активно поддерживали свою команду, но «Бешикташ» не оправдал их ожиданий. «Шахтер» был быстрее, техничнее и более изобретателен, заслуженно победив с итогом 4:2.

Прогноз

Хотя «Шахтер» добился уверенной выездной победы, интрига в этой паре сохраняется. «Бешикташ» — сильная и амбициозная команда, и несмотря на разницу в уровне, турки могут создать проблемы украинскому клубу. На бумаге «Шахтер» выглядит фаворитом, особенно с учетом того, как развивался первый матч.

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