Последнему чемпионству «Эдмонтона» уже 34 года: без Гретцки, финал под капельницами, празднование на полицейских машинах

В последний раз «Эдмонтон» выигрывал Кубок Стэнли в 1990 году

«Эдмонтон» с Кубком Стэнли в 1990 году. Фото Скриншот видео Истории из 1990-го.

Самая драматичная победа

Для «Эдмонтона» золотым временем стали 80-е, когда он выиграл пять Кубков Стэнли за семь лет (включая сезон-1989/90), попутно установив массу рекордов и заслужив неофициальное, но престижное звание команды-династии. Однако на общем фоне, сопровождавшемся мощным доминированием «Ойлерз», последний титул занимает особое место и в истории клуба, и в памяти болельщиков.

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Легко понять почему. Запоминается лучше всего, как известно, последнее. С тех пор, когда еще существовал СССР и о прототипах смартфонов можно было прочитать только в фантастических книгах, прошло целых 34 года. Детали могли подзабыться, если бы не сопутствующие обстоятельства. Победа, оформленная летом 1990-го, получилась более драматичной, чем четыре предыдущие, и была добыта без помощи Уэйна Гретцки, обменянного в «Лос-Анджелес» двумя годами ранее. А после этого триумфа для клуба наступили смутные годы.

«Эдмонтон» эпохи расцвета прочно ассоциировался с фамилией Великого, который вел за собой остальных. Хотя Марк Мессье, Яри Курри, Гленн Андерсон, Пол Коффи, ушедший в «Питтсбург» после третьего чемпионства, и многие другие впоследствии стали оцениваться как легенды, заслуженно войдя в Зал хоккейной славы. Та команда смогла завоевать Кубок Стэнли в отсутствие Гретцки, а он сам — больше нет. Вот и рассуждай после этого о роли личности в истории. Уэйн — величина планетарного масштаба, но без достойного окружения даже его волшебства для больших побед оказывалось недостаточно.

В чемпионат-1989/90 «Ойлерз» вступали далеко не в лучшем состоянии. Весной команда уже в первом раунде, ведя 3-1 в серии, уступила «Лос-Анджелесу» во главе с Гретцки в семи матчах. Это был шок. Главный тренер Глен Сатер решил сосредоточиться только на функциях генерального менеджера, а ему наследовал его ассистент Джон Маклер.

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Уже в ноябре 1989-го обмена попросил центрфорвард Джимми Карсон — одна из важнейших фигур в сделке по Гретцки. Он набрал 100 очков за сезон после обмена из «Кингз», но в свой 21 год после солнечного и светского Лос-Анджелеса неуютно чувствовал себя в холодном и не пафосном Эдмонтоне. Молодого нападающего вывело из себя решение Маклера не выпускать его в третьем периоде матча с «Бостоном». Карсон набрал своим отцу и агенту, заявив, что не будет играть до тех пор, пока его не обменяют в клуб из США. Капризный юнец снова был задействован в резонансном трейде, отправившись в «Детройт» — команду из своего родного города.

Позднее стало понятно, что «Ойлерз» выиграли от этого решения. Пришедшие из «Ред Уингз» ветеран Петр Клима и молодые Адам Грейвз с Джо Мерфи внесли существенный вклад в завоевание титула.

Путь к финалу

Регулярный чемпионат команда из столицы Альберты завершила на втором месте в дивизионе Смайт, пропустив вперед только действующего обладателя Кубка Стэнли «Калгари». Очень яркий и лучший в плане результативности в своей карьере сезон выдал Мессье, наконец вышедший на первый план. Он набрал 129 очков в регулярке, уступив во всей лиге только Гретцки. Из-за травмы плеча одного из лучших вратарей того времени Гранта Фюра, которую он получил еще в начале сезона, колоссальная ответственность свалилась на Билла Рэнфорда. Атлетичный и куражный голкипер, действовавший порой в безумном стиле, который позднее принесет славу Доминику Гашеку, стал большим открытием. Именно его в плей-офф признали самым ценным игроком, вручив заслуженный «Конн Смайт Трофи».

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Красивая история могла не состояться. В первом раунде плей-офф «Эдмонтон» уступал «Виннипегу» 1-3 в серии и к середине пятого матча дома проигрывал с таким же счетом. Однако два быстрых гола от Крэйга Симпсона и Марка Лэмба в течение 13 секунд перевернули ситуацию, а в третьем периоде победную шайбу забросил Мессье. Та игра помогла команде сплотиться и в корне поменяться в течение пары дней. В следующем матче уже «Ойлерз» упустили преимущество в три гола, добытое по итогам стартовых 20 минут. Хорошо, что в нужный момент в третьем периоде дело в свои руки взял Курри.

Потрясенный «Виннипег» в решающей встрече снова не выдержал напряжения в ее второй половине и уступил (1:4). Рон Лоу, который тогда работал ассистентом Маклера, много лет спустя в интервью с The Athletic вспомнил о случае со своим коллегой из «Джетс» Алпо Сухоненом. Финн после победы в четвертой игре неосторожно сказал, что «Ойлерз» выглядят старыми и растерянными. Другой ассистент тренерского штаба «Эдмонтона» Тедди Грин вывесил эту газетную статью в раздевалке и завел хоккеистов своей команды.

Далее Мессье со товарищи танком прошлись по «Лос-Анджелесу» и Уэйну Гретцки (7:0, 6:1, 5:4, 6:5 ОТ), взяв убедительный реванш за поражение годичной давности. С «Чикаго» в финале конференции Кларенса Кэмпбелла пришлось потруднее (5:2, 3:4, 1:5, 4:2, 4:3, 8:4), но набравшую обороты машину уже было не остановить.

Матч с шестью периодами

В финале Кубка Стэнли против «Бостона» (3:2 ЗОТ, 7:2, 1:2, 5:1, 4:1) ключевым стал первый матч. «Эдмонтон», ведя 2:0 после двух периодов, не удержал преимущества — дублем отметился величайший защитник «Брюинз» Рэй Бурк. Он забросил свою вторую шайбу за полторы минуты до окончания основного времени.

«Ойлерз» с трудом пережили этот удар, и оставшаяся часть матча превратилась для них в битву за выживание. Почти вся команда не ела с часа дня, а игра завершилась во втором часу ночи. Рэнфорд в своем фирменном стиле стоял на голове, отразив 50 из 52 бросков. В гостевой раздевалке старенького «Бостон Гардена», построенного еще в 1928-м, были наглухо заварены окна и отсутствовал работающий кондиционер. Персонал команды пытался оперативно заказать пиццу, чтобы хоть немного восстановить силы игроков.

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В третьем овертайме вырубилось электричество. Для того чтобы восстановить освещение, понадобилось 24 минуты. В момент, когда измотанные хоккеисты обеих команд ждали только скорейшего окончания матча, чтобы доползти до кровати, проявил себя Клима. Маклер продержал его в запасе почти всю игру. Промежуток между сменами у чешского нападающего составил два с половиной часа! Видимо, главный тренер, сам того не ведая, сделал гениальный ход. В последнем перерыве он сказал расстроенному Климе быть готовым выйти на лед. Именно чех забросил гол на 106-й минуте в третьем овертайме. Эта игра стала самой продолжительной в истории финальных серий Кубка Стэнли.

Рэнфорд вспоминал, что «Эдмонтону» помогли два дня паузы вместо одного, поскольку одновременно в плей-офф НБА выступал «Бостон Селтикс». Десять игроков «Ойлерз» на фоне обезвоживания подхватили простуду. Несколько человек отправили в местную больницу, чтобы те могли восстановиться под капельницами. Если верить тому же Рэнфорду, то половина команды снова смогла нормально поесть только в день второго матча!

Хоккеисты «Бостона» устали не меньше, а психологическое превосходство было уже на стороне соперника. «Эдмонтон» завоевал титул, снова победив в гостях в пятом матче и устроив импровизированное торжество. Перемещение между барами, включая посещение заведения, принадлежавшего Бобби Орру, на полицейских машинах вместе с Кубком Стэнли, поскольку такси уже не работали, стало частью мифологии вокруг легендарной команды. У себя дома игроки «Ойлерз» тоже выступили на все деньги. Коннору Макдэвиду и его партнерам такое даже не снилось. Но шанс повторить подвиги предшественников будет, хотя против «Флориды» придется не менее тяжело, чем тем 34 года назад в первой игре финала в «Бостон Гарден».

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