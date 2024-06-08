В Haas подтвердили переговоры с Оконом

После решения Нико Хюлкенберга перейти в Audi, в команде Haas образовалась вакансия на следующий сезон. Под вопросом и место Кевина Магнуссена, поэтому, потенциально, в 2025-м в Haas может полностью смениться состав.

Скорее всего, одну из машин получит протеже Ferrari Оливер Берман, а на второе место за рулём претендуют несколько гонщиков. В Монреале руководитель команды Айо Комацу рассказал, что в Haas рассматривают кандидатуру Эстебана Окона.

Айо Комацу: «У Эстебана большой опыт, он выигрывал гонки, поднимался на подиум и заработал много очков. Он выступал за разные команды и накопил богатый опыт, который так нам нужен, но Эстебану только 27 лет, и он ещё очень молод. Думаю, его приверженность делу и рабочая этика тоже очень хороши.

Я веду переговоры с несколькими действующими гонщиками Формулы 1 – как с опытными, так и молодыми. Эстебан определённо один из тех, кого я всерьёз рассматриваю».

Отвечая на вопрос, когда команда назовёт состав на 2025 год, Комацу ответил: «Ждать осталось не так долго. Скажем так, от нескольких недель до нескольких месяцев. Команда растёт, ситуация очень динамичная. Я считаю, что сочетание опыта и молодости станет для нас отличной комбинацией».

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