Штайнер: На месте Сайнса я бы присоединился к Audi

О многолетнем контракте Карлоса Сайнса с Williams было объявлено в конце августа прошлого года, и это произошло после того, как испанский гонщик перебрал все возможные варианты и всё обдумал. В одном из недавних интервью его спросили, были ли шансы перейти в Mercedes, ведь о рокировке между этой командой и Ferrari, за которую теперь выступает Льюис Хэмилтон, поговаривали как об одном из вероятных сценариев.

Однако Карлос ответил так: «В то время мы много говорили и с Тото Вольффом, и со всеми остальными, и такой вариант, конечно, был среди тех, которые мы рассматривали. Но насколько мы были близки к достижению договорённостей? Можете спросить об этом Тото. Полагаю, он очень доволен Кими Антонелли…»

Но доволен ли Сайнс выбором в пользу Williams? Не сожалеет ли он?

По мнению Гюнтера Штайнера, Карлосу следовало подписать контракт с Sauber, ведь швейцарская команда в следующем году превратится в Audi F1, а это сулит интересные перспективы.

Штайнер в очередной раз принимал участие в подкасте The Red Flags, и когда ведущие поинтересовались его мнением, не сожалеет ли Сайнс о своём решении перейти в Williams, он ответил утвердительно.

«Дело тут не только в результатах, но ещё и в том, что он выступал за Ferrari, когда командой руководил Маттиа Бинотто (ныне возглавляющий заводскую программу Audi в Формуле 1), – напомнил Штайнер. – В целом мне думается, что в настоящее время его опыт сотрудничества с Williams позитивным не назовёшь.

Я хочу сказать, что сложностей у него немало, а ведь он очень хороший гонщик. В Williams здорово начали сезон, но это в основном заслуга Элбона, а не Сайнса. Карлосу так и не удаётся добиться хороших результатов».

Пока лучшим достижением испанца в этом сезоне остаётся 8-е место по итогам Гран При Саудовской Аравии, и если Элбон за первую половину чемпионата заработал 46 очков, то у его напарника пока только 13.

Зато Нико Хюлкенберг, опытнейший гонщик, в этом году вернувшийся в Sauber, за которую выступал в далёком уже 2013 году, в Сильверстоуне впервые в карьере поднялся на подиум, хотя тоже пилотирует далеко не самую быструю машину.

«В общем, понятно, что Карлос немного расстроен. И я уже говорил, что на его месте я бы присоединился к проекту Audi. Но как только ты принял решение, то должен принять всё, что связано с твоим выбором», – подытожил бывший руководитель команды Haas.

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