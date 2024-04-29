Даниил Квят: Мы стали свидетелями исторического события

Вчера в Абу-Даби состоялось событие, по-своему важное, хотя, вероятно, его значение в полной мере мир автоспорта осознает только в некоторой перспективе, впрочем, не так чтобы очень отдалённой.

Речь о самой первой гонке необычной серии, полное название которой звучит так: Abu Dhabi Autonomous Racing League. Сокращённо A2RL – в прошлом году мы рассказывали об этом новом явлении, т.е. о гонках беспилотных машин. Но тогда эта серия только создавалась, а спустя всего несколько месяцев на автодроме Яс-Марина уже прошёл её первый этап.

Как пишет издание The Race, здесь всё по-настоящему: одноместные машины производства Dallara – такие используются в японской серии Super Formula, достаточно мощные моторы, восемь команд-участниц и весьма солидный денежный приз. Нет только гонщиков. Вместо них машинами управляет искусственный интеллект (ИИ).

Впрочем, один гонщик всё-таки есть, и вы его знаете: это Даниил Квят. О том, что он сотрудничает с беспилотной серией, мы тоже писали, а теперь можно добавить кое-какую новую информацию.

Машины у всех восьми команд одинаковые: на шасси Dallara прошлогоднего образца устанавливаются 4-цилиндровые турбомоторы рабочим объёмом 2 литра, которые развивают порядка 550 л.с. Крутящий момент на ведущие колёса передаётся через трансмиссию, в которую интегрирована 6-ступенчатая коробка передач. Тормоза поставляет компания Brembo, шины – Yokohama.

Вот только оснащение кокпита у этих машин совершенно особенное: через систему «органов чувств», состоящую из семи видеокамер, четырёх радаров и трёх лидаров, бортовой компьютер получает информацию о том, что происходит вокруг машины, анализирует её и за доли секунды принимает те или иные решения. Разумеется, это лишь самая общая информация о том, как в такой технике всё устроено.

Главное, чем отличаются машины разных команд – это настройки программного обеспечения, и вот тут каждая команда должна проявить всё своё мастерство программирования. Как и в любой другой гоночной дисциплине, задача перед этими специалистами стоит совершенно конкретная: их машина должна преодолеть дистанцию гонки быстрее всех. Но для этого технику, в основе которой возможности ИИ, необходимо особым образом обучить.

Перечислим участников серии, все восемь команд A2RL: Fly Eagle (Китай и ОАЭ), Humda Lab (Венгрия), Code19 (США), Constructor (Германия), Kinetiz (Сингапур и ОАЭ), Polimove (Италия), Unimore (Италия), а также команда Мюнхенского технического университета (TUM). Призовой фонд – $2,25 млн, и его львиная доля достаётся сильнейшей команде.

Как можно догадаться, цель серии – не только демонстрация возможностей ИИ и достижений в этой области, но и воспитание IT-специалистов высокой квалификации, которым по силам решать и столь специфические задачи.

Команды десантировались в Абу-Даби и приступили к тренировкам заранее, за две недели до гонки. Без инцидентов не обошлось: в одном случае машина врезалась в барьеры, в другом на трассе произошло столкновение двух машин.

Когда тренировки были завершены, все команды участвовали в квалификации, а вот на старт субботней гонки допускаются только четыре лучших. Ими стали Polimove (она показала первое время), Unimore (2-й результат), TUM (3-я) и Constructor (4-я).

И вот тут пора предоставить слово Даниилу Квяту, бывшему российскому гонщику Формулы 1, ныне выступающему за заводскую команду Lamborghini в WEC. Перед субботней гонкой он занял место в кокпите «нормальной» машины Super Formula, чтобы принять участие в состязании человека с ИИ.

Впрочем, в реальности это была не настоящая гонка – скорее показательный заезд. Разумеется, Даниил легко опередил беспилотную машину, после чего прокомментировал: «Сегодня мы стали свидетелями своего рода исторического события, и принимать в нём участие очень здорово. Ещё недавно было трудно представить, что подобное возможно – машины, которыми управляет искусственный интеллект.

А теперь они неплохо справляются со своей задачей, что сулит очень хорошие перспективы. Всё это очень интересно всем инженерам, всем техническим специалистам, которые имеют отношение к этому проекту».

Формат финальной гонки такой: два формационных круга, после которых даётся старт с хода, а за ним следует ещё шесть кругов в боевом темпе. Впрочем, три из них пришлось провести за автомобилем безопасности, поскольку на трассе происходили разного рода нештатные события, в основном связанные с техническими сбоями. В итоге победа досталась команде TUM.

С одной стороны, надо признать, что первая гонка прошла далеко не так, как хотелось бы организаторам, с другой, это только начало, и эксперты, наблюдавшие за событиями на трассе автодрома Яс-Марина, считают, что они однозначно свидетельствуют о прогрессе. А недоработки и неполадки будут постепенно устраняться.

Развитие в области ИИ идёт очень быстро, это одна из самых перспективных отраслей в мировом масштабе, и удивительная гоночная серия A2RL будет способствовать этому развитию. Пока организаторы серии обещают проводить как минимум одну гонку в год, а призовой фонд рассчитан на четыре года. Вполне можно ожидать, что когда беспилотные гоночные машины в следующий раз выйдут на трассу, гонка пройдёт намного более гладко.

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