832 гола и 368 передачи.

Форвард национальной сборной Аргентины по футболу и Интер Майами Лионель Месси набрал 1200 очков по системе «гол+пас» в карьере.

36-летний футболист принял участие в 1057 матчах за сборную Аргентины и на клубном уровне. В них он забил 832 гола и сделал 368 результативных передач.

Накануне он сделал дубль и отдал голевую передачу в матче американской МЛС сезона-2023/24 между его Интером и Нью-Инглендом Революшном (4:1).

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 7 матчах чемпионата США, на его счету девять забитых мячей и четыре результативных передачи.

Месси выступал за Барселону (с 2004 по 2021), ПСЖ (2021-23) и Интер Майами, куда перебрался в 2023 году.

Напомним, Интер Майами благодаря голам Месси и Луиса Суареса выиграл впервые за 6 матчей.

Ранее Фил Фоден стал третьим после Месси и Эрлинга Голанда по важному показателю.

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