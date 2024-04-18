Ферстаппен: Формат этапов со спринтом стал логичнее

Макс Ферстаппен воздержался от прогнозов на предстоящий уик-энд, лишь подчеркнув, что обновлённый формат этапов, с программу которых входит спринт, ему нравится больше, чем тот, что был раньше.

Макс Ферстаппен: «Конечно, в этот уик-энд нам предстоит решать задачу с многими неизвестными, и это связано с шанхайской трассой, ведь на машинах этого поколения мы здесь ещё не гонялись. Очень важно продуктивно поработать на единственной тренировке в пятницу, и будем надеяться, что нам удастся быстро найти хороший ритм.

Если честно, только после этого что-то начнёт проясняться, и посмотрим, как всё будет складываться. Но я думаю, что новый формат уик-энда со спринтом всё-таки лучше, поскольку даёт больше возможностей работать с машиной. Полагаю, он более логичный, и считаю, что его нужно было сделать именно таким.

Разумеется, для нашей команды многое изменилось за время, прошедшее с предыдущего Гран При Китая, состоявшегося в 2019 году. Но изменилась и ситуация в чемпионате в целом, и я просто очень рад, что мы вернулись на эту трассу. Будем надеяться, что нам удастся хорошо выступить в этот уик-энд».

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