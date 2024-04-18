Форвард «Тампы» Кучеров назвал особенным моментом преодоление отметки в сто голевых передач

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров считает особенным моментом преодоление отметки в 100 результативных передач в рамках одного сезона НХЛ. Он также поблагодарил одноклубников и тренерский штаб.

«Это особенный момент. Спасибо моим одноклубникам и тренерскому штабу за то, что они помогли мне добиться успеха. Мне повезло играть с великими хоккеистами. Это хороший момент», — приводит слова Кучерова сайт НХЛ.

В матче «Тампы» против «Торонто» (6:4) россиянин отметился голом и результативной передачей. Форвард «Лайтнинг» стал первым российским хоккеистом и пятым игроком во всей истории НХЛ, кому удалось в рамках одного регулярного сезона лиги сделать 100 голевых передач.

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