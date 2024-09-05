Connect with us
Футбол

Чемпион мира и Европы Хуан Мата продолжит карьеру в Австралии

После годичного перерыва от футбола

Чемпион мира и Европы Хуан Мата продолжит карьеру в Австралии

wswanderersfc.com.au

    • "Вестерн Сидней Уондерерс" объявил о трансфере известного полузащитника Хуана Маты.

    К австралийскому клубу 36-летний испанец присоединился на правах свободного агента. Срок соглашения между сторонами – один год.

    В течение своей карьеры Мата защищал цвета "Валенсии", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Галатасарая" и "Виссел Кобе".

    Из наиболее выдающихся командных достижений Хуана можно отметить завоевание ЧМ-2010 и Евро-2012 в составе сборной Испании, а также победу в Лиге чемпионов с "Челси" в 2012 году.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis