Бенфика сыграет против Марселя, Рома примет Милан: расписание матчей Лиги Европы

В четверг, 18 апреля, состоятся 4 ответных матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. В частности, португальская Бенфика, за которую выступает украинец Анатолий Трубин, попытается удержать преимущество в выездном поединке против французского Марселя.

Расписание ответных матчей 1/4 финала

22:00. Рома — Милан (1:0)

22:00. Марсель — Бенфика (1:2)

22:00. Вест Гэм — Байер (0:2 )

22:00. Аталанта — Ливерпуль (3:0)

*Указанное время — киевский

Марсель — Бенфика: где смотреть матч Лиги Европы

Полуфинальные поединки состоятся 2 и 9 мая. Финал Лиги Европы УЕФА-2023/24 запланирован на 22 мая в Дублине, Ирландия (стадион Авива).

Напомним, в четверг параллельно будут сыграны еще 4 четвертьфинальные матчи Лиги конференций.

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