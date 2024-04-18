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Футбол

Бенфика сыграет против Марселя, Рома примет Милан: расписание матчей Лиги Европы

Бенфика сыграет против Марселя, Рома примет Милан: расписание матчей Лиги Европы

В четверг, 18 апреля, состоятся 4 ответных матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. В частности, португальская Бенфика, за которую выступает украинец Анатолий Трубин, попытается удержать преимущество в выездном поединке против французского Марселя.

Расписание ответных матчей 1/4 финала

  • 22:00.  Рома — Милан (1:0)
  • 22:00. Марсель — Бенфика (1:2)
  • 22:00. Вест Гэм — Байер (0:2 )
  • 22:00. Аталанта — Ливерпуль (3:0)

    • *Указанное время — киевский

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    • Полуфинальные поединки состоятся 2 и 9 мая. Финал Лиги Европы УЕФА-2023/24 запланирован на 22 мая в Дублине, Ирландия (стадион Авива).

    Напомним, в четверг параллельно будут сыграны еще 4 четвертьфинальные матчи Лиги конференций.

    champion.com.ua

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