Бенфика сыграет против Марселя, Рома примет Милан: расписание матчей Лиги Европы

В четверг, 18 апреля, состоятся 4 ответных матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. В частности, португальская Бенфика, за которую выступает украинец Анатолий Трубин, попытается удержать преимущество в выездном поединке против французского Марселя.
Расписание ответных матчей 1/4 финала
*Указанное время — киевский
Полуфинальные поединки состоятся 2 и 9 мая. Финал Лиги Европы УЕФА-2023/24 запланирован на 22 мая в Дублине, Ирландия (стадион Авива).
Напомним, в четверг параллельно будут сыграны еще 4 четвертьфинальные матчи Лиги конференций.