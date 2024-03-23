Овечкин снова забил! «Вашингтон» обыграл фаворита и бьется за место в плей-офф

Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Голевой парад в столице США.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Каролина» — 7:6 Б (1:2, 2:2, 3:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ахо — 28 (Гюнцель, Слэвин), 6:53 — 0:1. Милано — 11 (бол., Макмайкл), 12:45 — 1:1. Слэвин — 5 (Котканиеми, Ноесен), 19:12 — 1:2. Овечкин — 24 (бол., Строум, Мирошниченко), 33:59 — 2:2. Милано — 12 (Строум), 34:40 — 3:2. Ахо — 29 (Гюнцель), 35:23 — 3:3. Шей — 11 (Нечас), 39:54 — 3:4. Карлсон — 6 (бол., Лапьер, Овечкин), 43:45 — 4:4. Милано — 13 (Сандин, Строум), 48:19 — 5:4. Джарвис — 27 (бол., Гюнцель, Свечников), 49:35 — 5:5. Макмайкл — 16 (ван Римсдайк, Мирошниченко), 53:53 — 6:5. Ахо — 30 (Нечас, Бернс), 57:39 — 6:6.

Победный буллит: Строум.

Вратари: Кемпер (37:05 — 37:11, Линдгрен, 40:00, 65:00) — Кочетков (57:20 — 57:39, 65:00).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 25 (4+9+10+2) — 31 (10+12+7+2).

Наши: Алексеев (7.59/0/0), Мирошниченко (13.07/2/+1), Овечкин (22.08/5/0) — Кузнецов (16.21/2/0), Орлов (16.53/0/+1), Свечников (16.55/4/-1).

23 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Перед матчем с «Каролиной» «Вашингтон», который ведет отчаянную борьбу за попадание в плей-офф, лишился одного из лидеров. Том Уилсон был дисквалифицирован на шесть матчей за удар клюшкой по лицу Коннора Дьюара. Но «Вашингтон» все чаще проявляет себя духовитой командой, которой нипочем любые проблемы. Вот и сегодня они забрали два очка в игре с фаворитом, несмотря на ужасную игру в обороне.

Не могли не вспомнить в Вашингтоне о приезде клубной легенды Евгения Кузнецова. Видео получилось по-настоящему трогательным. Кузнецов же на ставшем родным льду себя проявить не смог — 0 очков и нереализованный буллит.

Зато Александр Овечкин на этой неделе точно радует всех, кто следит за его погоней за Уэйном Гретцки. После двух дублей подряд российский нападающий не сбавил обороты и сегодня отметился еще одним голом в большинстве.

Двумя результативными передачами отметился Иван Мирошниченко, получающий все больше доверия от тренерского штаба «Кэпиталз». Но главным героем стал Сонни Милано, сделавший хет-трик. Петр Кочетков наверняка запомнит надолго, как Милано элегантно перекинул шайбу через него.

12 голов в основное время команды разделили поровну, а вот в серии буллитов долго не могли забить. Победу хозяевам принес Строум.

«Вашингтон» продолжает бороться за место в кубковой восьмерке, и с такой игрой лидеров, а особенно Овечкина, шансы на плей-офф выглядят совсем не маленькими. Еще бы в обороне порядок навести.

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