Промоутер Влад Елисеев – о боксе во время войны и бое Беринчик – Наваррете

Instagram. Влад Елисеев

Генеральный менеджер промоутерской компании Top Boxing Generation Влад Елисеев в интервью Sport.ua рассказал о первом большом вечере бокса своей компании в 2024 году, который пройдет 30 марта в Киеве, адаптации в организации шоу в Украине к условиям военного времени, трудности с поиском соперников для боксеров из-за границы, а также поделился мыслями о ближайших поединках украинских боксеров за пояса чемпиона мира: Богачук – Мендоса и Беринчик – Наваррете.

– Влад, уже через неделю Top Boxing Generation проведет большой вечер бокса в Киеве, где в главном бою украинский боксер Назри Рагимов поспорит с колумбийцем Хорхе Мойей за пояс WBC Silver среди молодежи. Какие у тебя ожидания от этого шоу?

– Я очень жду этого вечера, ведь это наш первый большой вечер бокса в 2024 году, а его главный бой, как ты уже сказал, будет международным и титульным, в нем выступит наш яркий боец Назри Рагимов из Броваров, который уже владеет титулами чемпиона Украины и чемпиона UBO. В андеркарде выступят наши проспекты Андрей Скакун и Даниил Лозан, пройдет крутое украинское дерби Гаджиев – Антонов и другие противостояния.

Шоу будет принимать Stereo Plaza, где уже 9 лет не было боксерских ивентов. В последний раз там шоу проводила компания Union Boxing Promotion, в котором боксировали Артем Далакян и Олег Ефимович. Это одна из самых крутых площадок Киева в плане многих моментов, я очень рад, что это шоу у нас будет именно там.

Instagram.com/vladeliseev

– Это будет первый большой вечер бокса TBG в этом году. Вы уже адаптировались к вызовам военного времени?

– Мне кажется, что мы все время справляемся с этим. Пока идет война, они будут постоянно. У нас есть комендантское время, очень сильно влияющее на тайминг, также может быть воздушная тревога, которая может поломать вообще все. Если она будет во время шоу, то это будет большой проблемой, ведь мы будем работать в прямом эфире. Также до сих пор никто из европейских боксеров не хочет ехать в Украину, поэтому поиск соперников на международные поединки очень тяжел.

Думаю, да, мы уже набрались опыта в проведении шоу во время войны, но все равно легче организовывать их не стало.

– А ты видишь у болельщиков и у самих боксеров желание, чтобы в Украине проводились вечера бокса?

– Да, конечно, я вижу действительно большой ажиотаж накануне вечеров бокса: по нашим социальным сетям, по вопросам о том, где купить билеты и где смотреть трансляцию. Я четко могу сказать, что людям вечера бокса очень интересны. Я где-то даже вижу у людей восхищение, что в такое тяжелое время большой войны мы настолько мощно набираем обороты, что наш бокс так серьезно развивается.

Также у меня много иностранцев постоянно спрашивают, как мы можем в войну делать такие шоу. Не просто какие-то маленькие, лишь бы провести, а такие основательные, с промо, с медиа, с продакшеном, с прямым эфиром.

В апреле 2023 года мы начали восстанавливать украинский бокс после начала полномасштабной войны, и вот уже менее чем через год мы выходим на одну из главных площадок Киева с прямым эфиром, с главным титульным международным боем.

– Думаю, что проводя такие вечера бокса, показывая, что наш бокс и спорт жив, вы также очень сильно мотивируете болельщиков, мотивируете самих спортсменов, ведь они видят, что отрасль движется.

– Я могу сказать, что мы все друг друга мотивируем. У нас что-то получается в плане промоушена события лучше, другие промоутеры, работающие в Украине, что-то у нас берут, мы, в свою очередь, что-то берем от коллег в США и Англии, а также добавляем свои фишки. Таким образом, идет постоянный рост украинского профи-бокса. Да, мы конкуренты, но я за то, чтобы бокс в целом развивался, чтобы индустрия развивалась.

Я, когда в 2020 году создавал Top Boxing Generation, у меня была основная задача – развивать бокс. Чтобы в условном Львове прошло шоу, где местный боксер встретился, например, с соперником из Харькова и они дали крутой бой. Но до этого крутого боя оба парня должны дойти, набраться опыта, потому что если один из них будет без опыта, то бой будет не таким интересным.

Я смотрю на наш бокс глобально с точки зрения развития индустрии в Украине. Мне очень приятно, что многие считают, что наша компания является главной промоутерской компанией в Украине. Думаю, это так и есть, если брать промоутеров, организующих шоу именно в Украине. Я всегда рад, когда и другие промоутеры организуют ивенты в Украине, ведь, повторюсь еще раз, наша индустрия должна жить.

Я благодарю наших воинов из Сил обороны за то, что они дают возможность нам развивать наш любимый вид спорта.

– Давай поговорим о боях вечера бокса 30 марта. Мейн-ивент: Назри Рагимов против Хорхе Мойи за пояс WBC Silver среди молодежи. Какие у тебя ожидания от этого поединка?

– Я очень жду этого боя. Назри, вполне вероятно, завоюет третий пояс в свои 23 года. Да, титул у нас молодежный, но он уже мужчина, он уже окреп. У нас была проблема найти соперника Назри из-за того, что на кону будет стоять молодежный титул, то есть, боксеры, которые за него спорят, не должны быть старше 23 лет и 11 месяцев. И в то же время у нас есть момент с тем, что, учитывая украинское законодательство, во время нашего вечера бокса на площадке могут присутствовать только люди старше 21 года.

Instagram.com/vladeliseev

У нас выходит гэп в 2 года и 11 месяцев, а мы должны найти в соперники Рагимову иностранца, который хотел бы приехать в Киев, а также подходить под критерии WBC по титульным боям. Поэтому Хорхе Мойя с рекордом 15-4-1, который является неплохим нокаутером и проигрывал только сильным ребятам – это очень хороший оппонент для украинца. Мойя – интересная личность, он весь татуирован, знаю, что он хорошо готовится, потому что хочет выиграть пояс. Он очень смелый человек, если во время войны едет в Украину за своим большим шансом.

– Назри Рагимов постепенно дорос до боев в мейн-ивентах вечера бокса Top Boxing Generation. Это уже будет его второй мейн-ивент, да?

– Да, это будет второй. Мы провели три больших шоу во время войны, и для Назри это уже будет второй бой в главном поединке.

– Он собирает внимание публики, достойное мейн-ивента?

– Он все делает очень правильно в социальных сетях, общается с публикой, он хорошо работает на камеру, умеет себя преподнести. Также Назри — очень дисциплинированный и трудолюбивый боксер, поэтому к нему есть интерес аудитории. К тому же, в рамках нашего шоу 30 марта у него единственного будет титул на кону, поэтому он в мейн-ивенте и этого достоин.

– В предстоящем шоу в ринге после травмы возвращается чемпион Юношеских Олимпийских Игр Рамиль Гаджиев. Он будет боксировать с Александром Антоновым, с которым они должны были встретиться 9 декабря, но тогда одессит получил травму.

– Да, эти парни наконец-то определят сильнейшего, и я очень жду этого боя. Это будет действительно шикарное украинское дерби, а я всегда за то, чтобы делать как можно больше наших дерби, чтобы люди знали наших бойцов. Это бой с очень большой интригой. У Рамиля много регалий: он чемпион Юношеской Олимпиады, в профи был чемпионом мира среди молодежи, имел пояс WBC International, но у Антонова мощный настрой на этот бой, я знаю, насколько он хочет победить.

Могу сказать, что Рамилю в этом бою будет очень нелегко. Результат может быть разным, и для многих совсем неожиданным.

– Также в шоу TBG возвращается яркий боксер легкого веса Андрей Боришполец.

– Наша «Акула» возвращается, да! Он попробовал себя в кулачных боях, а теперь по правилам профессионального бокса будет сражаться с очень сильным кулачником Анатолием Савенко или ТТ, как его знают в кулачном мире. Это будет поединок двух, по-хорошему, отбитых пацанов, которые точно покажут зрителям рубку.

Я жду возвращения «Акулы», а также хочу посмотреть на ТТ в этом противостоянии, мне действительно интересно, как парни себя покажут.

– Еще 30 марта в Stereo Plaza отбоксируют подопечные Вячеслава Сенченко – братья Денис и Константин Кореневы. Вы пока их соперников не объявляли, но, возможно, ты уже можешь приоткрыть секрет для наших читателей?

– Денис и Костя – хорошие ребята, я вижу у них перспективу. У Дениса рекорд 12-0, у Кости 8-0. У Кости будет бой против очень хорошего бойца из города Бахмут с рекордом 2-0 Артура Камаева. Знаю, что он постоянно в тренировочном процессе, он заряжен на победу, потому в этом бою точно есть интрига. Денис, в свою очередь, будет биться против крепкого представителя Молдовы. Думаю, Денис должен побеждать, но противостояние будет очень интересным.

– Влад, расскажи также о боях ваших проспектов: Андрея Скакуна и Даниила Лозана.

– 30 марта состоится возвращение Андрея Скакуна после поражения от Александра Шитого в бою за пояс чемпиона Украины. У него будет, на мой взгляд, нетрудный бой. Однако я знаю его соперника, он как танк – постоянно прет вперед, не сдает назад и никогда не сдается. Если Андрей и победит досрочно, это должен быть именно нокаут или остановка рефери, потому что соперник не сдастся точно.

Андрей запал в сердце очень многих болельщиков после боя с Шитым. Многие до сих пор спорят, кто же победил. Я считаю, что как судьи насчитали в тот вечер, так уж оно должно быть, говорить об этом дальше нет смысла. Однако кто-то до сих пор говорит, и все видят своего победителя.

Что касается Даниила Лозана, то пока у него рекорд 10-0, он будет боксировать против Руслана Белинского – чемпиона проекта «Чемпион только один», бывшего чемпиона Украины, у которого рекорд 9-3. Это будет неплохой бой, очень интересно посмотреть на обоих ребят. Признаюсь, у меня большие надежды на Лозана, но посмотрим, как он будет себя показывать.

Белинский защищал Украину от врага на поле боя, сейчас у него есть возможность тренироваться, что он активно и делает в зале накануне возвращения. Я уверен, что он хочет победить, но, думаю, ему будет очень тяжело. Однако я хочу увидеть, как он с этим справится.

– Давай еще несколько слов скажем о ближайших поединках украинских боксеров за пояса чемпиона мира. Буквально на днях официально объявили о долгожданном бое Дениса Беринчика за пояс чемпиона мира WBO против мексиканца Эмануэля Наваррете. Что скажешь об этом противостоянии?

– Я очень рад, что наконец-то Top Rank официально объявил дату 18 мая. У меня очень классные отношения с командой Дениса, с ним самим, с тренером Егором Голубом. Мы уже с Егором раньше говорили, что нужно будет начинать искать спарринг-партнеров, а когда уже дуэль официально объявили, то мы проговорили все детали, и теперь есть понятный план. Это будут боксеры со всего мира, ведь у Наваррете очень интересная антропометрия: 170 см рост, и 183 см размах рук, он корявый боксер. Но, ничего, будем искать варианты, найдем подходящие. Очень верю в тандем Беринчик – Голуб и желаю им только победы.

– Поединок пройдет на домашней арене Наваррете, где он постоянно боксирует, в Сан-Диего. По-хорошему, Денису нужно досрочно побеждать, чтобы не было никаких вопросов?

– Ну, как сказать. Да, мы привыкли постоянно обвинять судей, и действительно есть случаи, когда победы зажимают, так сказать. Так и в шоу от Top Rank разные случаи были. Но я все же верю, что Денис должен уверенно побеждать, ведь он едет в США, как боксер из далекой Украины. Нужно показывать бокс на голову выше, чтобы не возникало никаких вопросов. На мой взгляд, у Дениса шансы есть, и они хорошие.

– А что ты думаешь о ситуации, которая сложилась вокруг боя Сергея Богачука, который в один день с вашим шоу в Киеве, в Лас-Вегасе должен был боксировать за полноценный пояс чемпиона мира WBC, но буквально за две недели до боя у него сменился соперник, и вместо основного пояса Совета на кон поставили временный?

– Честно, я давно такого не помню. Уже есть назначенный бой за пояс чемпиона мира между двумя претендентами, а здесь на другой бой, за другой пояс, слетает соперник, и принимается решение перенести туда не только соперника, но и титул. Да, понятно, что вокруг Тима Цзю больше заинтересованности болельщиков в шоу, а также PPV-трансляция, но это все равно странно.

Теперь украинец будет сражаться с Брайаном Мендозой, который совсем не более простой соперник, чем был бы Фундора. Это очень интересное решение организаторов, но я очень рад, что Сергей будет боксировать даже за временный пояс. Верю, что характера Сергея хватит, чтобы пройти все эти испытания. Ему нужно побеждать, доказывать всему миру, что он действительно достоин, и уже в следующем бою, скорее всего, претендовать на поединок с победителем дуэли Цзю – Фундора.

Да, сейчас Сергею добавился один шаг к поясу чемпиона мира, но если он победит Мендозу, то, вполне возможно, будет претендовать на два пояса. Поэтому давайте смотреть на вещи положительно и верить в Богачука.

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