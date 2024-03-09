«Я почти угадал». Фьюри оценил выступление Джошуа в бою с Нганну

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Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) прокомментировал победу Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) с бою против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (0-2, 0 KO).

«У меня было дерьмовое выступление против Нганну. Это не было секретом. Я никогда не говорил ничего другого. Однако стили делают бои, и я почти угадал. Я предсказал, что Джошуа победит в первом раунде. Он испопелил его правым ударом, который был идеальным, и отправил его в нокаут», – сказал Фьюри.

Отметим, что Джошуа в первом раунде отправил соперника в нокдаун, во втором Нганну еще раз побывал на настиле ринга, после чего Энтони жестко нокаутировал соперника убийственным ударом справа.

sport.ua