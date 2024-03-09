«Лейкерс» публічно принизили «Мілвокі» на останніх секундах драматичного поєдинку

За 5,9 секунд до завершення четвертої чверті Діанджело Расселл виконав ключовий кидок, який вивів «озерників» вперед.
У вирішальному володінні Деміан Ліллард спробував повернути «Бакс» лідерство, але його заблокував Спенсер Дінвідді.
Діанджелло Расселл поставив особистий рекорд за набраними очками в кар'єрі. Він набрав 44 очки, шість підбирань та дев'ять передач. Дінвідді – п'ять очок та три передачі.
А Ліллард оформив дабл-дабл з 28 очками та 12 передачами.
Каліфорнійці провели зустріч без травмованого Леброна Джеймса.
Фото: AAdam Pantozzi