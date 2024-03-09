Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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9 марта, суббота
20.30 мск. «Баффало» — «Эдмонтон»
20.30. «Коламбус» — «Нэшвилл»
20.30. «Нью-Джерси» — «Каролина»
23.00. «Бостон» — «Питтсбург»
10 марта, воскресенье
00.00. «Флорида» — «Калгари»
03.00. «Вашингтон» — «Чикаго»
03.00. «Монреаль» — «Торонто»
03.00. «Сан-Хосе» — «Оттава»
03.00. «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»
03.30. «Рейнджерс» — «Сент-Луис»
06.00. «Ванкувер» — «Виннипег»
06.00. «Вегас» — «Детройт»
06.30. «Лос-Анджелес» — «Даллас»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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