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Футбол

НХЛ: «Вашингтон» — «Чикаго», «Тампа-Бэй» — «Филадельфия». Расписание 9 и 10 марта

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

9 марта, суббота

20.30 мск. «Баффало» — «Эдмонтон»

20.30. «Коламбус» — «Нэшвилл»

20.30. «Нью-Джерси» — «Каролина»

23.00. «Бостон» — «Питтсбург»

10 марта, воскресенье

00.00. «Флорида» — «Калгари»

03.00. «Вашингтон» — «Чикаго»

03.00. «Монреаль» — «Торонто»

03.00. «Сан-Хосе» — «Оттава»

03.00. «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»

03.30. «Рейнджерс» — «Сент-Луис»

06.00. «Ванкувер» — «Виннипег»

06.00. «Вегас» — «Детройт»

06.30. «Лос-Анджелес» — «Даллас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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