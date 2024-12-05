Бостон обыграл Детройт, Майами разгромил Лейкерс в НБА

Победы также добыли Бруклин, Атланта, Орландо и Миннесота
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись шесть матчей регулярного чемпионата.
Бостон на своей площадке обыграл Детройт — 130:120. Майами дома с перевесом в более 40 очков разгромил Лейкерс — 134:93.
Бостон Селтикс — Детройт Пистонз — 130:120 (39:24, 33:34, 31:30, 27:32)
Бруклин Нетс — Индиана Пэйсерс — 99:90 (24:17, 27:18, 24:35, 24:20)
Майами Хит — Лос-Анджелес Лейкерс — 134:93 (34:26, 35:26, 36:20, 29:21)
Филадельфия 76ерс — Орландо Мэджик — 102:106 (22:34, 31:19, 24:24, 25:29)
Милуоки Бакс — Атланта Хокс — 104:119 (35:38, 24:32, 28:29, 17:20)
Лос-Анджелес Клипперс — Миннесота Тимбервулвз — 80:108 (14:33, 18:26, 18:27, 30:22)