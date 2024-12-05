Гран При Абу-Даби: Изменения на трассе и зоны DRS

Накануне Гран При Абу-Даби в FIA рассказали об изменениях на трассе Яс-Марина и подтвердили расположение двух независимых зон DRS.

По сравнению с прошлым годом с левой стороны в третьем повороте высота сетчатых ограждений увеличена до 3,5 метров. С правой стороны в четвёртом повороте полоса травы заменена на асфальт. С правой стороны в первом и четвертом повороте, а также с левой стороны в седьмом повороте убрана искусственная трава.

С правой стороны в одиннадцатом повороте протяжённость рельса безопасности увеличена на четыре метра в сторону разрыва для эвакуации машин. Все камеры наблюдения CCTV заменены на новые.

В Абу-Даби остались две независимые зоны DRS, однако по сравнению с прошлым годом протяжённость первой сокращена на 50 метров. Точка замера интервала первой зоны DRS расположена за 250 метров до пятого поворота, а точка активации DRS – через 260 метров после него.

Точка замера интервала перед второй зоной DRS расположена через 50 метров после седьмого поворота, а точка активации – через 165 метров после него.

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