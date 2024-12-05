УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBС, WBA, WBO и IBO Александр Усик высоко оценил своего соперника Тайсона Фьюри, которого победил раздельным решением судей в мае.

«Да, Тайсон мой лучший соперник, с которым я выходил на ринг. Я очень уважаю его, как и всех своих соперников. Бокс – это не игра, это опасный вид спорта», – отметил Усик.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua