Коту подарили кота. Болельщики встретили Усика оригинальным подарком

Украинский боксер Александр Усик прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где 21 декабря проведет реванш с британцем Тайсоном Фьюри.
В течении недели боксеров ожидают много мероприятий – открытые тренировки, церемония взвешивания и различные интервью.
Накануне Усик прибыл в отель «Хилтон» для проведения фотосессии, где его ждал небольшой и интересный сюрприз.
Один из болельщиков подарил украинскому боксеру брелок с фигуркой кота. Напомним, Усик также имеет прозвище «Кот».
Боксер с улыбкой принял подарок и поблагодарил фаната.
Сделать ставку Зробити ставку
sport.ua