Коту подарили кота. Болельщики встретили Усика оригинальным подарком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где 21 декабря проведет реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

В течении недели боксеров ожидают много мероприятий – открытые тренировки, церемония взвешивания и различные интервью.

Накануне Усик прибыл в отель «Хилтон» для проведения фотосессии, где его ждал небольшой и интересный сюрприз.

Один из болельщиков подарил украинскому боксеру брелок с фигуркой кота. Напомним, Усик также имеет прозвище «Кот».

Боксер с улыбкой принял подарок и поблагодарил фаната.

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