Первая победа за семь матчей. Марко Розе прокомментировал выход Лейпцига в 1/4 финала Кубка Германии

Противостоял им сильный оппонент

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Вчера "Лейпциг" на своем поле переиграл франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 3:0. Несмотря на кадровые потери и серьезные проблемы в обороне, "быкам" удалось прервать шестиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. После игры тренер хозяев Марко Розе отметил, что ему пришлось изменить привычный стиль игры своей команды, однако самое главное получили при этом положительный результат.

"Мы выбрали несколько иной подход, иногда на время садились глубже, хорошо защищались и быстро контратаковали. Мы сделали много вещей лучше, чем в последние недели. Мы продолжаем говорить о том, чтобы держаться вместе, но для нас также важно достичь результата. Антонио Нуса – чрезвычайный футболист. Это молодой парень, которого я очень хотел взять к нам. Он показывает именно то, что мы в нем видели.

Когда ты уже несколько лет в футболе, то ты знаком с ситуациями, в которых мы оказались, даже если тебе не хотелось бы через них проходить. В такие моменты нужно сосредоточиться на себе. Я не думаю, что многие люди давали нам шанс сегодня, но ребята проделали удивительную работу. Я очень счастлив и горжусь командой. Теперь нам нужно идти дальше", – заявил Розе.

Отметим, что следующий матч "Лейпциг" сыграет 7 декабря на выезде против "Хольштайн Киля".

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