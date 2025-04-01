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Футбол

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • Подопечные Санту комфортно расположились на третьей строчке турнирной таблицы. У них даже шанс на ошибку. "Манчестер Юнайтед" свои шансы уже давно использовал. Поэтому ему остается просто доигрывать чемпионат.

    Прямая трансляция матча состоится на телеканале Setanta Sports+. Его можно просмотреть в пакете Megogo.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига, 30 тур

    1 апреля, 22:00. "Сити Граунд" (Ноттингем)

    Главный арбитр: Джарред Джиллетт

    Прямая трансляция: Setanta Sports +

    Трансляция матча

    Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляція матчу Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    www.ua-football.com

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