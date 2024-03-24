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Футбол

Впервые в истории чемпионат Европы может обойтись без дебютантов. Есть одно условие

Все решится во вторник

Фото: uefa.com

    • Во вторник, 26-го марта, определятся три последних участника финальной части чемпионата Европы 2024. Ими станут три победителя финальных матчей плей-офф отбора.

  • Украина — Исландия;
  • Уэльс — Польша;
  • Грузия — Греция.

    • Чемпионат Европы 2024 может стать первым в истории, на котором не будет дебютантов. До сих пор на всех европейских форумах, начиная с 1960-го года, когда и был проведен первый турнир, играли дебютанты.

    На Евро-2024 не будет дебютантов, если в паре Грузия — Греция победят гости. Ведь 21 участник Евро-2024, который уже определен, ранее играли на чемпионате Европы. А среди шести претендентов на оставшиеся три места только Грузия никогда не была в финальной части.

    www.ua-football.com

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