АПЛ, встречай нового героя! Кто такой Киран Маккенна и как он выстрелил с Ипсвичем

Рассказываем о руководителе «Ипсвич Таун» – Киран Маккенна совершил невозможное и стал одним из героев текущего сезона

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22 года – именно столько понадобилось "Ипсвичу", чтобы отобраться в английскую Премьер-лигу. Все это время команда демонстрировала разные результаты – сначала седьмое, пятое и третье места (что изрядно обнадеживало). Однако дальше – преимущественно болтание в трясине Чемпионшипа; не сумев прыгнуть выше головы, "трактористы" медленно скатывались вниз, пока в 2019-м не покинули и второй по престижности дивизион.

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Лига 1 – еще одно сложное испытание. Не имея особых перспектив, клуб продолжал стагнировать – одиннадцатая, девятая, снова одиннадцатая строчка отнюдь не радовали. Зато кампания 2022/23 ознаменовалась прорывом, причем довольно неожиданным – если откатиться немного назад, то 2021-й коллектив встретил четырнадцатым. В дальнейшем все кардинально изменилось – как итог, фанатское комьюнити увидело два промоушена подряд.

Этому есть объяснение – воплощением успеха стал Киран Маккенна. Понятно, что есть игроки, которыми оперировал 37-летний тренер, но, знаете, как оно бывает – часть персонажей, которые делали погоду в Чемпионшипе, частенько не "доживают" до АПЛ, где требования стопроцентно серьезнее. Говорим о Маккенне – его мы точно увидим в "вышке".

Сломался из-за травмы, но это не помешало набраться опыта

Маккенне не повезло построить карьеру – все испортила роковая травма бедра. В двадцать два североирландец осознал, что дела не будет, так и не дебютировал за "Тоттенхэм", а после нескольких тяжелых операций повесил бутсы на гвоздь и взялся осваивать менеджерские азы.

В стане "шпор" видели потенциал парня – вот какую характеристику дал Клайв Аллен, тогдашний рулевой лондонцев: "Игрок тот человек, который, тренируясь и играя, был на 100 процентов предан всему, что делал. Он решительный, с преданным характером, также умный и четкий – не удивляйтесь, если Киран поднимется на вершину в качестве тренера".

Крис Рэмси, ассистировавший в штабе, описал общую ситуацию: "Как молодой футболист, Маккенна всегда был внимательным. Нет ничего хуже, чем прекратить играть. Он был игроком молодежной сборной и долгое время травмирован.

Это было трудно для Кирана, но он был типом, на которого посмотришь и подумаешь – если он не собирается играть, то будет тренировать. Вот что лучше всего".

Подчеркнем, "Тоттенхэм" побуждал к тому, чтобы Киран покинул клуб и учился в стороне – это отнюдь не жест неуважения, а банальное желание, чтобы воспитанник набрался "свежих" идей и в будущем наполнил ими "лилейно-белых". Абсолютно нормальное решение.

"Это требовало смелости. Покинуть место, где тебе комфортно. Ходить и методично учиться ремеслу", – добавил Рэмси.

И надо сказать, что бывший полузащитник действительно получил прекрасное образование – изучал спортивные науки в университете Лафборо. Еще важный момент – прежде чем дойти до "Ипсвич Таун", Маккенна испытал себя во многих ипостасях, благодаря чему накопил ценный опыт.

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Работа с детьми в "Ноттингем Форест" и "Лестере", летняя восьминедельная стажировка в "Ванкувере", роль аналитика в "Тоттенхэме", а затем и руководство составом U-18, который добрался до полуфинала молодежного кубка Англии 2015/16 – все это создало неплохой бэкграунд.

Хорошо, что стремительный прогресс не остался незамеченным – "Манчестер Юнайтед" предложил аналогичную должность, Киран принял приглашение и в течение двух сезонов (2016 – 2018) зафиксировал хорошие показатели. Как факт, коллектив, где больше всего запомнились такие ребята, как Брэндон Уильямс, Джеймс Гарнер, Тахит Чонг и Эйнджел Гомес, триумфовал в Северном дивизионе Премьер-лиги до 18 лет (2017/18).

После судьба подбросила еще один вызов – в 2018-м Жозе Моуринью попрощался с Руем Фарией (давний помощник "Особого" отправился в самостоятельное "плавание" в Катар) и заметил Маккенну. "Для меня было большой честью прийти в его штаб – он такая культовая фигура для тренеров моего поколения", – вспомнил наш герой. "Это был относительно короткий период, но даже тогда было прекрасно работать и учиться у него. Я многое взял от него, и вы можете понять, почему он был таким успешным на протяжении карьеры".

Что примечательно, Киран не потерял актуальность после ухода Моура, также понадобился Уле Гуннару Сульшеру и Ральфу Рангнику. Тогда же за специалистом начали следить не только в нишевых кругах – все же не каждому удастся быть востребованным в стане "красных дьяволов" и "пережить" нескольких известных менеджеров.

В одном из подкастов Сульшер заметил: "Это тщательный, аналитически подкованный тренер, полностью управляющий процессами. Я рад, что с ним работал". Но как перечисленные добродетели оправдались на практике?

Позаботился о комфорте, но похож на известного тирана

В декабре 2021-го Маккенна согласился возглавить "Ипсвич". Рискованно – команда прыгала между двенадцатой и четырнадцатой позициями. Интересный нюанс – новоиспеченный тренер не настаивал на быстрых трансферах, а попросил генерального директора Марка Эштона улучшить условия. Так были установлены два современных поля с гибридной травой, плюс, Киран уговорил клуб потратить 2,5 миллиона фунтов стерлингов, чтобы перестелить обветшалый газон на "Портмен-Роуд".

С довольным футболистом легче договориться и привить свои взгляды. Эксперты, изучая почерк Маккенны (который еще формируется), пытались найти что-то от его менторов по "Манчестер Юнайтед", привычных Клоппа, Гвардиолы и даже Де Дзерби. На самом деле все совсем не так – по принципиальности и стержню коуч похож на Марсело Бьелсу.

Лейф Дэвис, левый фулбек, летом 2022-го пришедший из "Лидс Юнайтед": "Многие люди спрашивали меня, какой Маккенна по сравнению с Марсело Бьелсой. Он точно такой же. Его требования к обучению, интенсивность тренировок, то, как он хочет сделать каждого лучшим. Он хочет, чтобы игроки были в форме. "Если ты не хочешь бегать – тебе здесь не быть". Это меня устраивает, ведь я люблю бегать.

Я могу поблагодарить Кирана за то, как он помог мне улучшиться в последней трети поля, в принятии решений и решении, какой пас отдать. Я не опускаю голову, развил удар и защиту один в один".

Капитан Сэм Морси подтвердил: "Стиль футбола, в который мы играем, требует много работы – много анализа видео, работы на траве и разговоров. Маккенна очень детальный, вы сами видите, что он приложил огромные усилия в свое мастерство, чтобы достичь той планки, на которой он есть".

Энтузиазм, энергия, намерения контролировать мяч, но не делать это ради этого самого контроля, умение найти общий язык с разными возрастными категориями (скилл, приобретенный на первых этапах карьеры) – все это помогло положительно повлиять на раздевалку.

Причем Маккенна не держится за конкретных исполнителей, позволяет им экспериментировать в разумных пределах и развиваться на максимум – достаточно взглянуть на Омари Хатчинсона. 20-летний вингер, арендованный у "Челси", знает, что не задержится в "Ипсвиче", однако благодаря мотивации выложился на 300 процентов – это ярко показывают 11 мячей и 6 результативных передач, оформленных в 50 встречах.

И подобных примеров достаточно – вышеупомянутый Дэвис под руководством Кирана превратился в "машину" по организации голевых эпизодов. 5 точных выстрелов и сразу 35 ассистов – солидно, особенно, когда знаешь, что Марсело Бьелса и Скотт Паркер выжали из юноши в двадцать раз меньше.

Атмосфера и философия – есть, а что на счет тактики? До Маккенны "трактористы" манипулировали схемой в четыре защитника, но вскоре перешли на рисунок 3-4-1-2 или 3-4-2-1. Это не новость для начинающих, большинство из которых концентрирует все внимание прежде всего на обороне. На бумаге соответствующий шаг дает основу для баланса между линиями и быстрого выхода в контратаку, однако не является каким-то чрезвычайным на просторах Лиги 1 и Чемпионшипа.

Важно то, что Киран не зациклился на конкретном шаблоне и принял другой, как только 3-4-1-2 перестала приносить реальные дивиденды. Когда "Ипсвич" вошел в финальную фазу розыгрыша 2021/22, то менеджер не побоялся попробовать классическую 4-2-3-1, а затем вообще взял ее за основную. Весеннего отрезка 2022 года хватило, чтобы проверить наработки – как следствие, коллектив финишировал одиннадцатым.

Пожалуй, самая главная фишка Маккенны – фланги. Если разобраться, то неудивительно, почему Дэвис настолько эффективен – его миссия заключается в проталкивании мяча вперёд и поддержке атакующего звена. Киран не против, если центральный форвард больше караулит возле штрафной и отвлекает на себя соперника, против которого персонально он выступает, но вот крайние защитники и вингеры должны постоянно "пахать".

Прессинг, стремительные перемещения, факторы, указанные выше – "Ипсвич" отшлифовал элементы до блеска и начал оперативно набирать очки. Кампания 2022/23 запомнилась несколькими безупречными отрезками, зафиксированными на старте и в феврале-мае – "трактористы" обеспечили 98 пунктов и заняли вторую строчку. Правда, если "Плимут Аргайл" (101 зачетный балл) едва спасся в Чемпионшипе (21 позиция), то Киран с барабаном и фанфарами отправился в АПЛ.

Что дальше? До того, как Оливер Гласнер принял "Кристал Пэлас", "орлы" смотрели в сторону Маккенны. Прогрессивный, перспективный – почему бы не пригласить? Североирландец отказался от всех возможных запросов – не хотел форсировать события, стремился довести дела с "трактористами" до конца, а пока не видит никаких причин менять прописку.

Ознакомимся с комментарием: "Мне здесь нравится. Я очень горжусь тем, что возглавляю этот футбольный клуб. Я отдал так много себя и просто сосредоточен на том, чтобы получить удовольствие от этого путешествия. Честно говоря, спекуляции продолжались последние два года, но я продемонстрировал лояльность к клубу. Я рад, что придерживался этого. Впереди несколько больших и захватывающих шагов.

У нас была цель получить повышение, но это делают все. В пирамиде АПЛ столько больших клубов, поэтому нужно невероятно много работать – в одном из самых сложных чемпионатов, которые когда-либо существовали".

Теперь перед Маккенной стоит очередная задача – пройти испытание Премьер-лигой. Неизвестно, что получится, однако сам процесс борьбы будет ожесточенным – Киран не из тех, кто так просто сдается.

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