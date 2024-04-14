Примера. Реал Сосьедад — Альмерия 2:2. Не победили худшую команду Испании

Неожиданные проблемы басков

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"Альмерия" идет на последнем месте и выиграла всего раз в 31 туре. Тем не менее, на поле "Ла Реала" она выстояла.

Хозяева пропустили контратаку на 30-й минуте, и Адри Эмбарба пробил под Ремиро.

"Сосьедад" мигом отыгрался — это Шералдо Бекер замкнул прострел Галана.

А вот дальше у басков проявились давние проблемы с реализацией. Субименди пробил в перекладину; Барренечеа проиграл дуэль Масимиану; гол Оярсабаля отменил ВАР из-за офсайда; Захарян запорол отменную контратаку.

По итогу забить вышло только на 59-й минуте — это Оярсабаль завершил классную атаку с забросом Субименди и скидкой Бекера.

Но что было потом? Баски успокоились настолько, что даже мертвый соперник начал воскресать. Рамазани не забил в пустые, а на последних минутах Лосано на приеме обыграл Субельдию, и тот его завалил. Пенальти! И Эмбарба с точки сделал счет 2:2.

В таблице ничья не помогла "Альмерии" — у нее 14 очков и безнадежная 20-я строчка. "Сосьедад", в свою очередь, остался 6-м с 50 баллами.

31-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" — "Альмерия" — 2:2

Голы: Бекер, 32, Оярсабаль, 59 — Эмбарба, 30, 88 (с пенальти)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре, Субельдия, Ле Норман, Галан — Захарян (Пачеко, 89), Субименди, Мерино, Барренечеа (Кубо, 70) — Бекер (Турьентес, 70), Оярсабаль (Андре Силва, 78)

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Чуми, Эдгар Гонсалес, Ланга — Робертоне, Лопи (Баба, 74) — Ромеро (Рамазани, 46), Виера, Эмбарба — Баптистао (Лосано, 70)

Предупреждения: Ромеро, 36, Ле Норман, 75, Субименди, 90+3 — Рамазани, 90+3

Удаление: Субельдия, 86

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